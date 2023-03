Benefizkonzert: 100.000 Euro für Hospizausbau

Die von Emmanuel Tjeknavorian dirigierten Künstler legten eine großartige Performance hin. Knapp 1.900 Besucher der Veranstaltung spendeten für den Ausbau des Caritas Socialis Hospiz Wien.

Nach einer außergewöhnlichen Interpretation von Beethovens 9. Symphonie und der Vertonung von Schillers Gedicht „Freude schöner Götterfunken“ gab es Standig Ovations und tosenden Applaus für die Solisten, die camerata ars vivendi und die Wiener Singakademie.

Gesundheitsstadtrat Hacker dankt für Zusammenarbeit

Die Caritas Socialis (CS) wurde 1919 als geistliche Schwesterngemeinschaft mit dem Auftrag gegründet, soziale Not zu lindern. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hob die jahrzehntelange hervorragende Zusammenarbeit der Stadt mit der Organisation heraus. „Sie hat sich über die Jahre einen sehr guten Ruf für die Betreuung hochbetagter und schwerst kranker Menschen erarbeitet. Für die Zusammenarbeit mit uns zum Wohl dieser Menschen bedanke ich mich sehr herzlich“, so Hacker.

Michael Ehlmaier, Geschäftsführer von EHL Immobilien, stellte mit seinen Mitarbeitern rund 70.000 Euro zugunsten von #mehrRaum für bestmögliche Lebensqualität am Lebensende auf. „Ich freue mich, dass das Netzwerk der Immobranche gerade in Zeiten wie diesen so zusammenhält, wenn es um die Unterstützung von schwerkranken und alten Menschen geht“, so Ehlmaier. Der leidenschaftliche Geiger unterstützt die Caritas Socialis nicht nur finanziell, sondern war heuer auch unter den Geigern im Ensemble zu finden.

Bau einer Pflegestation für Demenz-Patienten geplant

Die Spenden des Konzerts kommen der Caritas Socialis Kalksburg zugute, einem Pflegezentrum, das den gestiegenen Anforderungen hochbetagter oder schwerst erkrankter Menschen mit Unterstützungsbedarf Rechnung trägt. Am Standort wird eine Pflegeoase für an Demenz erkrankte Menschen entstehen, die Hospiz-Betreuung bis zuletzt erhalten werden. Bis Mitte des Sommers wird alles für den Neubau vorbereitet.

Die Caritas Socialis hat drei Schwerpunkte: Betreuung und Pflege (Demenz), Hospizkultur (CS Hospiz Rennweg) und die Unterstützung und Begleitung von Familien und Kindern. Ein Teil der Einrichtungen ist durch den Fonds Soziales Wien (FSW) gefördert. Die CS Privatstiftung unterstützt Einrichtungen und Projekte über die Förderungen des FSW und der Stadt Wien hinaus. Wenn auch Sie einen finanziellen Beitrag leisten wollen, können Sie das unter folgendem Spendenkonto tun:

IBAN: AT27 2011 1800 8098 0900