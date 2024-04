ALMAUFTRIEB: Hüttengaudi im Kursalon Hübner

Am 25. Juni 2024 wird der ehrwürdige Kursalon Hübner zu einer lebendigen Oase alpenländischer Stimmung und ausgelassener Feierlichkeit mit dem Eventkonzept „ALMAUFTRIEB“.

Inspiriert vom renommierten Käferzelt in München, wird eine einzigartige Atmosphäre entstehen, die den Charme eines Balls mit der Energie des Oktoberfests vereint.

Alpenklänge und Partyhits

Zur Einstimmung auf das Fest, werden die Gäste beim Entrée von einem volkstümlichen Trio mit traditionellen Alpenklängen empfangen.

DJ Steve, „der“ Mann, der es versteht, die Stimmung zum Kochen zu bringen wird in Folge mit den aktuell angesagtesten Party-Hits für gute Laune und Tanzstimmung, bis in die späten Abendstunden sorgen.

Spaß und Unterhaltung pur

Ein vielseitiges Programm mit einer Auswahl an lustigen Aktivitäten, von Kuhmelken bis hin zu unterhaltsamen Spielen, garantiert für Abwechslung und Spaß. Ein „gute Laune“ Moderator führt durch den Abend und kündigt mit „Bea Turin“, „den Edlseern“ und den „Die Lauser“ die musikalischen Highlights des Abends an.

EM-Spektakel live: Special Private Public Viewing

Auch alle fußballbegeisterten Gäste kommen an diesem Abend mit einem „Special Privat Public Viewing“ auf ihre Kosten! Die Live Übertragung der EM- Spiele: Österreich – Niederlande & Frankreich-Polen sowie die Folgespiele, Dänemark- Serbien & England-Slowenien werden garantiert bei allen Besucher:Innen für stimmungsvolle und emotionale Unterhaltung sorgen.

Alpenländische Lebensfreude

Das Event „ALMAUFTRIEB, am 25. Juni im Kursalon Hübner, verspricht den Gästen eine unvergessliche Nacht voller Musik, Spaß, alpenländischer Lebensfreude und Fußballfieber. Mit seinem gelungenen Mix aus traditionellen Elementen und moderner Unterhaltung setzt es neue Maßstäbe für Veranstaltungen in Wien und wird die Besucher:innen bis in die frühen Morgenstunden begeistern.

Jetzt gleich Tickets auf www.wien-ticket.at sichern.