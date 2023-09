Bezirks Business Awards: die Gewinner in Mariahilf

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards im jeweiligen Bezirk gekürt. Mit einem fulminanten Auftakt der Veranstaltungsreihe wurden gestern im „ega: frauen im zentrum“ die Preisträger aus Mariahilf geehrt.

Sie dürfen sich ab sofort die beliebtesten Unternehmen im Bezirk nennen: die Gewinner der Bezirks Business Awards in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Auch die Bezirks Medical Awards wurden gestern an die engagiertesten Ärzte und Pflegeinstitutionen im 6. Bezirk vergeben. 108.000 Stimmen wurden bezirksweit abgegeben und so die Top-Unternehmen ermittelt. Wiener Bezirksblatt-Geschäftsführer Thomas Strachota freut sich über den regen Zuspruch der Leser und darüber, dass das Bezirksblatt dazu beitragen kann, „Gewerbetreibende vor den Vorhang zu holen.“ Auch Bezirksvorsteher Markus Rumelhart, der es sich auch heuer nicht nehmen ließ, persönliche Worte an jeden Einzelnen zu richten, ist begeistert, dass in Mariahilf „Traditionsbetriebe und Pop-ups vereint werden“. Unterstützt wurde das Event von starken Partnern, wie der Allianz, der Wiener Wirtschaftskammer und ViennaEstate.

©Stefan Burghart: Bezirkvsvorsteher Markus Rumelhart griff selbst zum Mikrofon.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Dr. Christiane Metzeltin, Fachärztin für Kinder-und Jugendheilkunde

Ordination Dr. Beatrix Czerny-Scheucher

Pensionisten-Wohnhaus Mariahilf

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: Thermex Installationen GmbH

2. Platz: Fleischerei Ringl

3. Platz: Brasserie de la Marie

Mittelbetriebe

1. Platz: ITG Gartner GmbH

2. Platz: L’Amour du Pain

3. Platz: Monalisa Braut- und Abendmoden

Großbetriebe

1. Platz: Hämmerle – Das Modehaus

2. Platz: Verein Wiener Frauenhäuser

3. Platz: Demner, Merlicek & Bergmann

Andre Reininger, Dr. Christiane Metzeltin, Markus Rumelhart und Michael Altmann 3. Platz: Brasserie de la Marie, Elena-Carmen Mihalcea, Michael Altmann 2. Platz: L’Amour du Pain, Fatjon Kolici (r.), Martin Patak Bezirks Medical Award: Ordination Dr. Beatrix Czerny-Scheucher, Vertretung Walter Schappacher (2.v.l.), Andre Reininger, Michael Altmann, Markus Rumelhart 3. Platz: Demner, Merlicek & Bergmann, Katharina Neubauer, Michael Altmann 1. Platz: Thermex Installationen GmbH, Oliver Kacarevic, Ivan Lovric (M.), Markus Rumelhart, Andre Reininger und Michael Altmann 2. Platz: Verein Wiener Frauenhäuser, Susanne Deutsch, Andrea Brem, Michael Altmann, Markus Rumelhart und Andre Reininger 1. Platz: ITG Gartner GmbH, Sylwi Romanowska, Michael Altmann, Andre Reininger und Markus Rumelhart Bezirks Medical Award: Pensionisten-Wohnhaus Mariahilf, Wolfgang Krb (2.v.l.), Andre Reininger, Michael Altmann, Markus Rumelhart 3. Platz: Monalisa Braut- und Abendmoden, Besim Yildiz (l.) und Andre Reininger

©Stefan Burghart