Bezirksvorsteher-Treff zum Markus-Namenstag!

Am 25. April wird der Heilige Markus gefeiert – ein guter Grund für gleich vier Bezirksvorsteher und Namensvertreter sich jedes Jahr zum gemütlichen Beisammensein zu treffen.

Es ist mittlerweile schon sowas wie eine kleine Tradition: Nachdem vier Bezirkschef mit dem Namen Markus bzw. Marcus gesegnet sind, kommen Markus Figl (Innere Stadt), Markus Rumelhart (Mariahilf), Markus Reiter (Neubau) und Marcus Franz (Favoriten) einmal im Jahr zusammen, um gemeinsam ihren Namenstag zu feiern. Dieses Jahr lud Bezirkschef Markus Figl seine Kollegen in “die Feinkosterei” am Neuen Markt – die ideale Gelegenheit, um sich über aktuelle Herausforderungen in ihren Grätzeln auszutauschen und upzudaten.

Dieses Jahr war die Runde allerdings nicht komplett: Markus Rumelhart musste aufgrund von Vorbereitungen zur Ausstellungseröffnung “Zukunftsfitte Gumpendorfer Straße” das Treffen auslassen. Aber der nächste Namenstag kommt bestimmt – wir gratulieren herzlich!