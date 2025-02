Business & Medical Awards: Die Stunde der Wiener Sieger

Das neue Jahr ist noch jung, aber schon haben die besten Unternehmer, Ärzte, Apotheker und Gewerbetreiben unserer Stadt Grund zur Freude. In der Wirtschaftskammer Wien wurden die Gesamtsieger der Business & Medical Awards 2024 gekürt.

Bereits zum zehnten Mal suchte das Wiener Bezirksblatt in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien, Vienna Estate, W24 und der Volksbank Wien die beliebtesten Unternehmen Wiens. Im Laufe des Vorjahres wählten die Bezirksblatt-Leser per Publikumsvoting ihre Favoriten in den Bezirken und schließlich der ganzen Stadt. Jetzt wurden in der Wirtschaftskammer Wien die Gesamtsieger der Business & Medical Awards 2024 ausgezeichnet.

Nach einer Begrüßung von Guido Miklautsch (Leiter Branchen- und Netzwerkmanagement WKW) gratulierten Thomas Strachota (GF Wiener Bezirksblatt), Verlagsleiterin Karin Stepanek, Johann Arsenovic (Vizepräsident WKW) und Wolfgang Layr (Volksbank Wien) sowie Victoria Reichard und Angelo Barsuglia (Vienna Estate) den Gewinnern persönlich. Durch den Abend führte Martin Patak, der die Spannung hoch hielt und die zahlreichen Gäste gekonnt unterhielt.

Die VOLKSBANK WIEN AG unterstützt den Award als einer der Sponsoren. „Als österreichisches Finanzinstitut sind wir in den heimischen Regionen verankert und mit den Menschen und Unternehmen seit Jahrzehnten verbunden. Die lokalen Wirtschaftskreisläufe tragen maßgeblich zum Erfolg unserer Volkswirtschaft bei. Wir unterstützen den Bezirks Business Award, um die Verbundenheit lokaler Betriebe mit den regionalen Bewohnerinnen und Bewohnern zu unterstreichen“, sagte Wolfgang Layr, VOLKSBANK WIEN AG, in seiner Eröffnungsrede.

Hausherr Guido Miklautsch unterstrich die Bedeutung der Unternehmen für unsere Stadt und wies darauf hin, dass in Wien “80 Unternehmervereinigungen jährlich über 300 Events veranstalten“ und lobte dies als kräftiges Lebenszeichen der Wirtschaft.

Aber nun zu den eigentlichen Stars des Abends – den Gewinnern.

Die Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass bei diesen alle ex aequo gewinnen und es somit nur Sieger gibt. Das allerdings in zwei Kategorien. So werden Ärzte & Apotheker, so wie medizinische Großeinrichtungen ausgezeichnet.

Bei Ersteren freute sich die Augenordination Dr. Borny aus dem 22. Bezirk über den Gesamtsieg in Wien. „Dreimal konnten wir schon den Award im Bezirk holen. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt erstmals in ganz Wien punkten konnten“, so Robert Borny. Den Platz am Podest teilt er sich mit der Haydn Apotheke aus dem 5. Bezirk. Den Award nahmen Mag. Günther Eder & Mag. Patricia Eder entgegen. Der Dritte in der illustren Runde war Kinderfacharzt Dr. Johannes Eisenkölbl aus Simmering, der sich über seinen Preis etwas atemlos freute: „Ich komme direkt aus der Ordination!”

In der Kategorie „Medizinische Großeinrichtungen“ ging einer der Awards an die Klinik Hietzing. Diesen nahmen Wolfgang Huf und Andrea Sailer entgegen: „Stellvertretend für unsere mehr als 3.000 Mitarbeiter, die alle Großartiges leisten“. Fast schon traditionell wurden auch wieder eines der insgesamt 30 Häuser zum Leben in Wien ausgezeichnet. 2024 wurde dem Haus Wieden die Ehre zuteil. Direktor Armin Cehic und der stellvertretende Geschäftsführer des Fonds Simon Bluma freuten sich gemeinsam über das Vertrauen, das die Leser des Wiener Bezirksblatts in ihre Einrichtungen setzen. Ein weiterer Award ging an das Evangelische Krankenhaus im 18. Bezirk. Der Leiter der Chirurgie Dr. Johannes Stopfer gestand: „Gerechnet habe ich nicht damit, aber sehr wohl darauf gehofft.“

Die Business Awards

Rund 1.000 Wiener Unternehmen waren für den Bezirks Business Award 2024 nominiert. Mehr als 110.000 Stimmen wurden abgegeben und insgesamt 276 Gewinner gekürt. Rund 1.250 Gäste nahmen an den Veranstaltungen in den Bezirken teil. Aus allen Bezirksgewinnern wählten die Bezirksblatt-Leser in drei Kategorien die Gesamtsieger der Bezirks Business Awards – Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei Ersteren holte sich Renate Stöckl von Miss Sporty Schwendermarkt den Sieg. Silber ging an Gratzls Fusion Kitchen und Bronze holte sich das Liegestudio Sonnleitner aus Favoriten.

Spielwaren Heinz ist der beliebteste Mittelbetrieb Wiens, gefolgt von John Harris Schillerplatz (Platz 2) und Gold & Co (Platz 3). In der Kategorie Großbetriebe entschieden die Volkshochschulen das Rennen für sich. Auf Platz 2 landete das Technische Museum Wien, auf dem dritten Platz das Unternehmen Easylife.

Großer Andrang und europäische Vernetzung

Ein besonderes Highlight der Preisverleihung war eine Cava-Verkostung, die von der Delegierten der Regierung von Katalonien in Mitteleuropa, Krystyna Schreiber, veranstaltet wurde. Damit wurde die Bedeutung der Freundschaft und der Zusammenarbeit der europäischen Regionen betont.

Beim Verkosten, Netzwerken und Feiern wurden unter anderen gesichtet: Andre & Margit Stolzlechner (Hollerei), Leopoldstadt-BV Alexander Nikolai, Favoriten-BV Marcus Franz, Easylife-Gründer Franz und Veronika Perchtold, Martin Eicher (Marketingleiter Ottakringer), Birgit Kopp (Marketing und Kommunikation Bestattung Wien), Christian Zöbl (Marketingleiter John Harris Fitness), Heidemarie und Michael Heinz (Inhaber Spielwaren Heinz) und Herbert Schweiger (GF Wiener Volkshochschulen).