Promis wie Christa Kummer gaben sich die Gurke

Dass man für ein gelungenes Sommerfest nicht unbedingt Sonnenschein braucht, bewiesen Tamara Trojani und Konstantin Schenk im Schönbrunner Stöckl. Zum „Sommerfest im Namen der Gurke“ und gleichzeitigem Opening der Sommerbühne begrüßten die Künstlerwirtsleut zahlreiche Gäste zu einem genussvollen Abend, bei dem sich alles um das grüne Gemüse drehte.

Trotz Regens herrschte beste Stimmung. Gastgeberin Tamara Trojani nahm das Wetter mit Humor:

„Eigentlich haben wir uns Sonne bestellt. Aber nachdem die Gurke zu rund 95 Prozent aus Wasser besteht, hat der Himmel wohl beschlossen, heute einen solidarischen Beitrag zu leisten.“

Prominente Gäste und kreative Gurkenküche

Von den Regentropfen ließen sich die Besucher jedenfalls nicht abschrecken. Unter den Gästen waren unter anderem Vera Russwurm, Peter Hofbauer, Andie Gabauer, Konstanze Breitebner, Christa Kummer, Herby Stanonik, Chris Dengg, Heribert Kaspar, Anca & Lucca, Eser Akbaba, Christian Deix, Marcus und Leila Strahl sowie Alexander Rüdiger.

Für die kulinarischen Höhepunkte sorgte Küchenchef Rudi, der die Gurke in zahlreichen Variationen präsentierte. Ob herzhaft, sauer, salzig oder sogar süß – die kreativen Kreationen zeigten eindrucksvoll, wie vielseitig das beliebte Gemüse sein kann. Dazu wurden sommerliche Cocktails serviert, die für die passende Erfrischung sorgten.

Mehr als nur eine Salatbeilage

Die Gurke hat ihren internationalen Welttag am 14. Juni nicht ohne Grund. Ursprünglich stammt sie aus Indien und wird dort bereits seit mehr als 3.000 Jahren kultiviert. Heute zählt sie weltweit zu den beliebtesten Gemüsesorten. Mit ihrem hohen Wassergehalt, wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen gilt sie als idealer Begleiter für heiße Sommertage – und offenbar auch für verregnete Sommerabende.

Bühne frei für den Musiksommer

Mit dem Gurkenfest fiel gleichzeitig der Startschuss für die Sommerbühne im Schönbrunner Stöckl. Ab sofort erwartet die Besucher jeden Freitag und Samstag ab 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Grillgerichten und Cocktails.

Musikalisch reicht die Bandbreite von Jazz über Pop und Rock’n’Roll bis hin zu Schlager und Country. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, werden die Veranstaltungen kurzerhand ins gemütliche Dinnertheater verlegt.

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Vom legendären Beef Tartar über die vegetarische und vegane Variante bis hin zu den beliebten XXL-Spießen mit Fleisch, Fisch oder Gemüse ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Dinnertheater feiert Jubiläum

Nahtlos geht die Sommersaison in den Theaterherbst über. Ab 11. September startet das Schönbrunner Dinnertheater in seine Jubiläumssaison und feiert sein zehnjähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen beliebte Produktionen wie „Amore Mio“, „SOKO Stöckl“, „Ship, Ship Hurra!“, „Vive la France“ sowie das Zara-Leander-Tribute „Yes, Sir“.

Am 13. September folgt eine Überraschungsshow inklusive Gansl-Essen. Ab 2. Dezember sorgt die neue Produktion „Einmal um die ganze Weihnachtswelt“ für festliche Stimmung.

Informationen zum gesamten Spielplan der Sommerbühne und des Schönbrunner Dinnertheaters gibt es unter www.schoenbrunnerstoeckl.com.