Spargel-Oscar für zwei Publikumslieblinge

Im Marchfelderhof ging die Spargelsaison mit einer besonderen Auszeichnung zu Ende: Der „Goldene Spargel“ wurde heuer an Moderator und Pilot Johann-Philipp Spiegelfeld sowie Fernsehkoch Mike Süsser verliehen. Zahlreiche Prominente feierten dabei noch einmal den „König der Gemüse“.

Oscar der Spargelwelt vergeben

Während in Berlin der Goldene Bär, in Cannes die Goldene Palme und in Hollywood der Oscar vergeben werden, steht im Marchfeld eine andere begehrte Trophäe im Mittelpunkt: der Goldene Spargel. Zur traditionellen Verleihung lud der weltweit älteste Feinschmeckerorden, die Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, in den Marchfelderhof nach Deutsch-Wagram.

Noch einmal pilgerten Genießer aus ganz Österreich ins Spargelmekka des Landes, um dem Marchfelder Spargel die letzte große Bühne der Saison zu bereiten. Kulinarischer Hauptdarsteller des Abends war selbstverständlich das edle Gemüse selbst.

Johann-Philipp Spiegelfeld als Spargel-Feinschmecker geehrt

Die Auszeichnung als „Spargel-Feinschmecker des Jahres“ ging an Johann-Philipp Spiegelfeld. ORF-Landesdirektor Alexander Hofer würdigte den vielseitigen Preisträger in seiner Laudatio als erfolgreichen Piloten, beliebten Moderator und engagierten ehrenamtlichen Kommandanten des Malteser Hospitaldienstes.

Mit gewohntem Humor nahm Hofer Bezug auf Spiegelfelds Leidenschaft für den Spargel: „Andere Piloten melden Wolkenformationen – Johann-Philipp wird künftig melden: Leichte Südströmung, gute Sicht und ausgezeichnete Spargelbedingungen im Bezirk Gänserndorf.“

Spiegelfeld selbst zeigte sich bescheiden und betonte, dass viele Menschen die Auszeichnung verdient hätten. Besonders stolz sei er jedoch darauf, sich nun in eine Reihe mit früheren Preisträgern wie Dagmar Koller, Franz Klammer, Johannes Heesters oder Erwin Pröll einreihen zu dürfen.

Mike Süsser begeistert als Spargelkoch des Jahres

Eigens vom Traunsee angereist, durfte sich Fernsehkoch Mike Süsser über die Ehrung als „Spargelkoch des Jahres“ freuen. Inspiration holte sich der TV-Star bei den kreativen Spargelkreationen der Marchfelderhof-Küche – von Spargel-Panna-Cotta mit Löwenzahn-Vinaigrette über Spargel-Leberkäs-Stangerl bis hin zu geschmorten Ochsenbackerl mit Marchfelder Solospargel.

Haubenkoch Heinz Hanner lobte in seiner Laudatio die außergewöhnlichen Fähigkeiten seines langjährigen Freundes. Wahre Kochkunst zeige sich nicht darin, aus exklusiven Zutaten Großes zu schaffen, sondern aus einfachen Produkten kulinarische Erlebnisse zu zaubern. Genau das beherrsche Mike Süsser meisterhaft.

Auch Österreichs Fernsehkoch Robert Letz hatte eine humorvolle Erklärung für Süssers Karriere parat: „Was für ein Glück, dass er sich als Matrose auf hoher See so ungeschickt angestellt hat und in die Kombüse versetzt wurde. Dieses Kochgenie wäre sonst wohl niemals am Olymp der Kulinarik gelandet.“

Kulinarik, Wein und Musik

Für den perfekten Genussabend sorgte Marchfelderhof-Küchenchef Josef „Pepo“ Krajco gemeinsam mit seinem Team. Neben den Spargelgerichten begeisterte Promiwinzerin Katharina Baumgartner mit einer Weinverkostung.

Musikalisch führte Entertainer Louie Austen durch den Abend. Mit Klassikern wie „That’s Life“, „You Are the Sunshine of My Life“ und dem abschließenden „New York, New York“ verwandelte er den Gobelinsaal schließlich in eine Tanzfläche.

Prominente Gäste feierten mit

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter Opernstar Clemens Unterreiner, Birgit Sarata, Thomas Mraz, Mauro Maloberti, Martin Leutgeb, Manfred Ainedter, Gabriele Benesch und Erich Furrer, Peter Horak, Manfred Buchinger, Gary Lux, Andy Lee Lang sowie Bürgermeister Markus Mentl-Weigl.

Erfolgreiche Saison geht zu Ende

Marchfelderhof-Chef Peter Großmann zog zum Saisonabschluss eine positive Bilanz. „Wir haben alle Rekorde geschlagen“, freute er sich über die erfolgreiche Spargelsaison. Gleichzeitig schwang auch etwas Wehmut mit: „Nun müssen wir wieder 300 Tage schlafen, bis wir die Spargelschäler aus der Küchenlade holen dürfen.“

Mit der Verleihung des Goldenen Spargels endete damit eine erfolgreiche Saison für das Marchfeld – und die Vorfreude auf die nächste Spargelzeit ist bereits geweckt.