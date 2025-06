Karmelitermarkt: Cosplay, Comics und Kultauto

Am Samstag, den 7. Juni, verwandelt sich der Karmelitermarkt im zweiten Jahr in Folge in ein Paradies für Comicfans, Cosplayer und Neugierige: Von 15 bis 19 Uhr lädt das Wiener Marktamt zur Comic-Convention „Comic Am Markt“ (CAM) – einer Veranstaltung, die Unterhaltung, Popkultur und Gemeinschaft miteinander vereint.

Lightsaber, Kampfkünste und Cosplay pur

Zu den actionreichen Programmhöhepunkten zählen eine mitreißende Lightsaber-Battleshow und eine eindrucksvolle Vorführung des Kampfkunstvereins Shinrenkan. Wer sich für Cosplay interessiert, wird am CAM voll auf seine Kosten kommen: Von Batman from Vienna über Catwoman und die Amazonen from Vienna bis hin zu Vulkan Spirit und den Geisterjägern Vienna – Spook Central sind viele bekannte Kostümgruppen vertreten.

Comic-Kult zum Anfassen – von K.I.T.T. bis Kinderschminken

Eines der Highlights ist ohne Zweifel das sprechende Kultauto aus den 1980er-Jahren – ein echter Nostalgie-Knaller für alle Serienfans. Wer gerne stöbert, findet bei zahlreichen Comiczeichnern und -händlern eine bunte Auswahl an Werken und Sammlerstücken. Auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher ist gesorgt: Kinderschminken bringt zusätzlichen Spaß und Farbe ins Programm.

Charity, Community und Gewinne

Neben der Unterhaltung kommt auch das soziale Engagement nicht zu kurz: Die Charity-Organisation Cosplay Entertainment Austria ist vor Ort und informiert über ihre Arbeit. Den Abschluss des Nachmittags bildet eine große Tombolaziehung um 18 Uhr, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt.