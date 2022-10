Countdown für Halloween im Prater läuft

Im Wurstelprater findet am 31.10. wieder Österreichs größte Halloween-Party statt! Bei den Attraktionen und in der Gastro gibt es zahlreiche Events und Aktionen. Auf den Burning Calafati müssen die BesucherInnen allerdings heuer verzichten. Denn statt dem brennenden Urpatron des Praters wird etwas anderes im Mittelpunkt stehen. Was das sein wird, darüber hüllt man sich im Prater noch in Schweigen. Nur so viel sei gesagt: Es wird legendär!

Der Prater ist mit seinen zahlreichen Geisterbahnen das ganze Jahr über der Grusel-Hotspot Österreichs. Ende Oktober zu Halloween wird aber auch dort nochmal nachgelegt! Die Halloween- Parade zieht wieder durch den Prater, zahlreiche Attraktionen werden gruselig, das Riesenrad dreht sich in die „falsche“ Richtung, MitarbeiterInnen mutieren zu „Untoten“, in der Luftburg springen die Nachwuchs-Gespenster und zahlreiche weitere Aktionen für Groß und Klein machen Halloween im Prater wieder zum einmaligen Erlebnis. Für den idealen Rahmen einer Halloween-Feier ist also gesorgt, was auch die vielen Anfragen in den umliegenden Hotels, wie der Superbude, belegen. Und so werden auch diesmal wieder Gäste aus ganz Österreich den Prater besuchen und dabei ihre „schrecklichste“ Seite zeigen.

Nur über den Höhepunkt der Halloween-Feier wird nichts verraten. Durchgesickert ist lediglich, dass er diesmal nicht am Calafati-Platz stattfinden wird und einzigartig sein soll. „Durch die gute Zusammenarbeit mit der Prater Wien, den Schaustellerinnen und Schaustellern und Gastronomen sowie unseren Partnern Ensemble Nesterval und MyGroup konnten wir wieder ein Aufsehen erregendes Programm im Prater zusammenstellen“, freut sich die neue Präsidentin des Praterverbands Silvia Lang.

Attraktionen und Aktionen

Halloween-Parade

Die Halloween-Parade startet um 18.00 Uhr in der Zufahrtsstraße, hat eine neue und längere Strecke durch den Prater und kommt an allen Plätzen vorbei. Angeführt wird die Parade von „Wurstl, Tod und Totengräbern“, gefolgt vom Praterzug und den vom Ensemble Nesterval wieder gekonnt in Szene gesetzten Wagen, mit Mottos wie „Famous Dead in Vienna“, „Exorzist“ und „Addams Family“. An einem noch geheimen Ort endet die Parade dann mit einem besonderen Spektakel.



Der Ghost Train

Die Liliputbahn wird am 31.10. von 17.00 bis 21.00 Uhr wieder zum Ghost Train. Zu den Abfahrtszeiten fährt sie durch Nebelschwaden, schwarze Wolken und Mondschein, begleitet vom Heulen der Wölfeund beängstigenden Eulenrufen, durch den dunklen, sagenumwobenen Wald des Grafen von und zu Dracula.



Gruselspringen in der Luftburg

Beim Gruselspringen in der Luftburg hüpfen alle geschminkten und/oder verkleideten Kinder am 31.10. von 12.00 bis 19.00 Uhr gratis und sorgen so für einen besonderen Gruselzauber.



Attraktionen und Gastro

In Geisterbahnen werden die Geister von professionellen „ErschreckerInnen“ unterstützt und bei vielen Attraktionen gilt das Motto „Süßes oder Saures“. Egal ob Klein oder Groß – verkleidete Gäste bekommen Süßes, so lange der Vorrat reicht!



In vielen Gastrobetrieben wird nicht nur gefeiert, sondern es werden auch z.B. spezielle Halloween-Cocktails serviert und das Schweizerhaus begeht seinen traditionellen Saisonabschluss. Abends ab 21.00 Uhr lädt dann die Prateralm zur „Halloween-Party im Stadl“.



Weitere Details über Attraktionen und Aktionen findet man auf den Social-Media-Kanälen des Praters!