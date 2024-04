Penzing: Rücksichtsloser Raser mit 147 km/h geblitzt!

Im Zuge einer Schwerpunktaktion wurden in Döbling und Penzing zwei Raser mit 119 bzw. 147 km/h geblitzt. Die Lenker waren knapp 70 bzw. sogar knapp 80 Stundenkilometer über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Sie werden nun ausgeforscht und angezeigt.

Mit mobilen Radarmessfahrzeugen wurden die Temposünder erfasst, als sie mit enormen Geschwindigkeiten durch das Wiener Straßennetz rasten. Bald stehen sie vor ernsten Konsequenzen, da ihnen ein Führerscheinentzug droht.

Umgehend Anzeige erstattet

In Döbling fiel ein Lenker in der Heiligenstädter Straße auf, als er mit einer Geschwindigkeit von 119 km/h statt der erlaubten 50 km/h stadteinwärts unterwegs war. Ebenso wurde in Penzing auf der Westautobahn stadteinwärts ein weiterer Verkehrssünder mit 147 km/h statt der erlaubten 70 km/h erfasst. Gegen beide wurde umgehend Anzeige erstattet. Sie werden ausfindig gemacht und zur Verantwortung gezogen.