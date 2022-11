Eröffnung für den Creative Cluster in Margareten

Seit 2019 hat der CREATIVE CLUSTER seinen Betrieb in einer ehemaligen Schule in Wien-Margareten aufgenommen und ist seitdem das Zuhause für über 140 Kreativ- und Kunstschaffende. Vom 19. bis 20. November 2022 öffnet der CREATIVE CLUSTER seine Türen und verwandelt das ehemalige Schulgebäude in ein Gesamtkunstwerk: An den beiden Tagen zeigt der Kunstinkubator geballt sein kreatives Potenzial und inszeniert das gesamte Gebäude auf allen Ebenen mit Ausstellungen, Performances, Musik und Film.

CREATIVE CLUSTER öffnet seine Türen

„Mit den Open Doors können wir auch dieses Jahr wieder im Rahmen der Vienna Art Week der breiten Öffentlichkeit zeigen, wie stark wir uns kontinuierlich seit unserem Start in den letzten fünf Jahren weiterentwickelt haben. Der CREATIVE CLUSTER zählt längst zu einem der vielfältigsten Produktionsorte für Kunst in der Stadt und trägt wesentlich zur Belebung des unmittelbaren Umfelds bei,” zeigt sich Gründer Karim El Seroui stolz.

„An den beiden Tagen der Open Doors bekommen die Besucher:innen Einblicke hinter die Kulissen des CREATIVE CLUSTERS. Die Türen unserer Ateliers stehen offen und zeigen dem Publikum sämtliche Arbeitsfelder unserer Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffenden. Darüber hinaus präsentieren wir acht Arbeiten im Rahmen der Vienna Art Week. Damit bringen wir den CREATIVE CLUSTER an diesen zwei Tagen so richtig zum Leuchten und verwandeln ihn in ein Gesamtkunstwerk,” freut sich Mitbegründerin Zita Maria Kral.

Sieben Positionen im Rahmen der Vienna Art Week

Im Rahmen der diesjährigen Vienna Art Week zeigen Künstlerinnen und Künstler aus dem CREATIVE CLUSTER unter anderem acht Positionen.

– Didem Kris und Berk Kristal thematisieren in ihrer Tanz-Performance MIT ACH UND KRACH gemeinsam mit dem Theaterlabor DiverCITYLAB das Zu-Wort-Kommen und die (Un)Möglichkeit der Stellungnahme im Alltag.



– Zur künstlichen Entspannung gelangen die Besucherinnen und Besucher mit der KI-generierte Yoga-Performance von Hidéo SNES in Kooperation mit Anima Fabrik.

– Virtuell erlebbar ist die VR-Doku HOLY FIRE über die komplexe Beziehung der Menschheit zu Nuklearenergie von Causa Creations und dem Theaterkollektiv Hybrid.

– Teresa Fellinger und Julia Hartig zeigen mit THE GO-GETTER VON CHI-MASHIE eine humorvolle und kritische Auseinandersetzung mit ihrer Tupperware-Party.

– Stefanie Weberhofer veranschaulicht auf eindrucksvolle Weise mit ihrer Filminstallation DECONSTRUCTION DACHSTEIN den Eingriff des Menschen in die Natur.

– Markus Maicher richtet mit SUPER8TV eine Installation ein, bei der sich ein Fernseher und ein Super8-Projektor begegnen und ein kosmisches Rauschen erzeugen.

– Und Karim El Seroui zeigt mit einem künstlerischen Auszug aus seinem thematischen Zyklus Darkroom ein romantisch unschönes, dreckiges Spiegelbild unserer Gesellschaft.

– In ihrem BIG DJ Theory Workshop erzählt Masha Dabelka von der DJ Schule TURNTABLISTA über die Geschichte der Musikmedien, technologische Entwicklungen sowie ihre Beziehung zum DJing.

CREATIVE CLUSTER initiiert Pionierprojekt in Österreich

Der CREATIVE CLUSTER hat sich als gemeinnütziger Verein 2017 am Standort Traktorenfabrik in Floridsdorf gegründet, und gilt als ein gelungenes Beispiel für Leerstandsaktivierung bzw. Zwischennutzung in Wien. Gründer und künstlerischer Leiter ist der österreichische Künstler und studierte Architekt Karim El Seroui.

In Margareten bezog der Creative Cluster im August 2019 eine ehemalige Schule in der Viktor-Christ-Gasse. Die Stadt Wien hat hier erstmals ein Pilotprojekt (Kunst- u. Kultur- sowie Bildungsauftrag) ausgeschrieben.

Mit insgesamt rund 3.600m2 Fläche und 40 Ateliers zählt der CREATIVE CLUSTER in Wien-Margareten zu den größten spartenübergreifenden und kuratierten Kunstorten in Österreich, ist so wesentlicher Impulsgeber für kreative Entwicklungen und schafft einen bedeutenden Mehrwert im gesamten Stadtraum Wien.

OPEN DOORS

19. Novenber 2022: 13:00 – 21:00 Uhr

20. November 2022: 13:00 – 19:00 Uhr

Viktor-Christ-Gasse 10, 1050 Wien