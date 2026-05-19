Er war ein Großer der Politik und ein Großer des Sports. Der am 17. Mai 1930 geborene Erwin Lanc engagierte sich schon in der Schulzeit in der SPÖ. Von 1960 bis 1966 war er Gemeinderatsabgeordneter, darüber hinaus Margareter SPÖ-Chef und SPÖ-Wien-Stellvertreter. 1966 wechselte Lanc in den Nationalrat, unter Bundeskanzler Bruno Kreisky war er ab 1973 Verkehrsminister, ab Juni 1977 Innenminister und von Mai 1983 bis September 1984 Außenminister.

Großer Handball-Fan

Seine zweite große Leidenschaft war der Sport, im Speziellen der Handball. Er war früher selbst als Spieler und Trainer aktiv, begleitete die Margaretner Fivers bis zu seinem Tod im Vorjahr (29.3.2025 im 95. Lebensjahr). Speziell Fivers-Manager Thomas Menzl war ein enger Weggefährte, ein “Ziehsohn” und Vertrauter bis zuletzt: “Erwin hätte sich über die Ehrentafel sehr gefreut.”

Ehrende Tafel

Ab sofort erinnert die Gedenktafel am Matzleinsdorfer Hochhaus in der Leopold-Rister-Gasse 5 – Teil des Theodor-Körner-Hofs – an den großen Sohn. “Dass wir ihm hier eine sichtbare Erinnerung widmen, ist ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit. Der Gemeindebau ist nicht nur Wohnort, sondern auch ein Ort gelebter Geschichte”, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Auch Bezirksvorsteher Michael Luxenberger und Bezirksvorsteher-Vize Christoph Lipinski erwiesen Erwin Lanc ihren Respekt.