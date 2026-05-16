Im Jänner 2026 konnten die Anrainer ein Feedback zu den Entwurfsplänen geben, die mehr Platz fürs Zu-Fuß-Gehen sowie einen breiteren Wartebereich der Bushaltestelle vorsehen. Außerdem waren drei neue Bäume im Entwurf vorgesehen. Das Feedback wurden nach vielen Gesprächen nun in die finalen Pläne eingebaut.

So sieht der finale Plan aus

Die Ladezone für Omnibusse soll von der Viktor-Christ-Gasse auf Höhe Ramperstorffergasse 49 versetzt werden. Die Fläche, die derzeit die Betoninsel einnimmt, wird den Gehsteigen auf beiden Seiten zugeschlagen. Die Gehsteige in diesem Abschnitt werden zukünftig nahezu doppelt so breit wie bisher sein. Im gesamten Abschnitt werden fünf Bäume sowie zwei Hochstammsträucher gepflanzt und neue Grünbeete angelegt.

Neue Aufenthaltsbereiche

Auf Höhe der Viktor-Christ-Gasse entstehen auf beiden Straßenseiten neue Aufenthaltsbereiche mit Sitzmöglichkeiten. Zudem wird die Fahrbahn auf dringenden Wunsch der Wiener Linien verbreitert, sodass Busse in beide Richtungen ungehindert verkehren können.

Fünf statt drei Bäume

Bezirksvorsteher Michael Luxenberger ist zufrieden: “Es freut mich, dass wir den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger nachkommen können und statt der geplanten drei Bäume nun fünf Bäume und zwei Hochstammsträucher gepflanzt werden. Außerdem berücksichtigt der finale Plan auch die gewünschten Sitzbänke.”