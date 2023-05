Das Lastkrafttheater macht bald in Liesing Station

Das Lastkrafttheater reist mit einem Arge-LogCom-LKW zu den malerischsten Plätzen und spielt dort Theater. Das wunderbarste an diesem innovativen Konzept: Das Theatererlebnis ist für die Zuseher völlig GRATIS! Am 16. Mai gastieren die Schauspieler in Liesing.

Das Lastkrafttheater legt auf seiner Totermurnee fast 6000 Kilometer quer durch Niederösterreich, Wien und das Burgenland zurück. Die Plane ist der Vorhang, die Ladefläche die Bühne, die Intendanten sind zugleich Schauspieler und Bühnenarbeiter.

Das Konzept des Lastkrafttheaters ist in ganz Österreich einzigartig: Theater wird hin zu den Menschen gebracht. Deswegen wurde bei der Auswahl der Spielorte für das Lastkrafttheater großer Wert auf Orte in Niederösterreich gelegt, die selbst kein Theater haben. Das Publikum muss nun nicht mehr weite Strecken ins nächstgelegene Theater zurücklegen, sondern kann auf den Stadtplatz ihres Heimatortes gehen, der Lastkrafttheater-Truck steht schon bereit. Die Plane wird weggezogen und es eröffnet sich dem Publikum eine vollkommen neue Welt.

„Ein seltsames Paar“ in Liesing

Der einzige Theater- LKW Österreichs ist zurück und rollt auch in der heurigen Saison wieder vor die Haustüren des Publikums: Denn Frühsommerzeit ist seit zehn Jahren Lastkrafttheaterzeit: In der neuen Saison 2023 bringt der LKW mit EIN SELTSAMES PAAR von NEIL SIMON einen Klassiker der Komödie nach Ostösterreich.

Der Komödienklassiker „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon wird heuer am Dienstag, den 16.5.2023 um 19 Uhr am Liesinger Platz aufgeführt. Infos gibt es unter www.lastkrafttheater.com. „Ich freue mich, dass es mit Unterstützung der Liesinger Kulturkommission auch heuer diese beliebte Veranstaltung gibt.“ so Bezirksvorsteher Gerald Bischof!