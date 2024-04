Das WBB macht’s möglich: Triff deine Vorsteherin

Fünf Wiener-Bezirksblatt-Leser sind dabei, wenn es heißt: „Triff deine Ottakringer Bezirksvorsteherin auf ein nettes Plauscherl.“

Wiener Bezirksblatt-Leser wissen ja: Stefanie Lamp ist 35 Jahre alt – und seit elf Jahren fest im 16. Bezirk verankert. Seit Jänner ist die einst enge Mitarbeiterin von Franz Prokop auch seine Nachfolgerin als Bezirksvorsteherin. Und die ersten ­Wochen zeigen: Sie ist viel unterwegs, treibt unzählige Kommunalprojekte voran und mag den Austausch mit den Bürgern besonders.

Spezielle WBB-Aktion

So ist die Idee entstanden, eine spezielle Aktion für die Wiener-Bezirksblatt-Leser zu machen. Also liebe Ottakringerinnen und ­Ottakringer, aufgepasst: Am 16. Mai um 16 Uhr heißt es: „Triff deine Bezirksvorste­herin“. Bewerbungen bitte ­direkt an das Wiener Bezirksblatt per E-Mail: redaktion@wienerbezirksblatt.at … Wir wollen in ein paar Zeilen wissen, warum Sie Stefanie Lamp gerne treffen möchten.

Spaziergang durch Ottakring

Und gehen Sie davon aus, dass wir gemeinsam ein paar Meter gehen werden – also gutes Schuhwerk mitnehmen und mindestens zwei Stunden Zeit einplanen. Denn zum Besprechen gibt es ja sicher genug – das wunderbare Ottakring bietet genug Gesprächsstoff.