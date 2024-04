Wurstelprater: Ein Tag voller Spaß und Abenteuer

Aus dem “Tag der Arbeit” wird der “Feiertag des Spaßes”, wenn es nach dem Praterverband geht. Denn der berühmte Wurstelprater öffnet seine Tore und Attraktionen: Treten Sie ein …

Für alle, die noch überlegen, wie sie den 1. Mai verbringen soll, hat der Praterverband eine großartige Idee: „Kommt in den Wurstelprater! Dort wird der 1. Mai zum ultimativen Feiertag des Spaßes. Unsere Besucherinnen und Besucher erwarten spannende Abenteuer, köstliche Kulinarik und zahlreiche vergünstigte Attraktionen“, so Praterverbandspräsidentin Silvia Lang, die selbst vorort in der Leopoldstadt sein wird.

34 Fahrgeschäfte mit Ermäßigungen

Der Feiertag mitten unter der Woche soll etwas Besonders werden. Für Groß und Klein. Bei 34 Fahrgeschäften gibt es Ermäßigungen: “Das sollte sich niemand entgehen lassen”, so Lang. Auf der Kaiserwiese steigt außerdem das große Mai-Fest. Von 11 bis 15 Uhr wartet ein tolles Kinderprogramm, von 13 bis 21:30 Uhr rocken verschiedene Bands die Bühne. Alle Infos zum Prater-Programm am 1. Mai und zu Ermäßigungen bei den Fahrgeschäften unter dem Link https://www.praterwien.com/veranstaltungen/details/maifest-6 oder dem QR-Code: