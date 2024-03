Buch-Tipp: Dem Schicksal mit einem Lächeln trotzen

Zwölf Menschen mit der Diagnose Darmkrebs geben Betroffenen Mut und erzählen, wie sie mit der Krankheit umgehen.

Darmkrebs kann jede Frau, jeden Mann treffen – manche in sehr jungen Jahren, manche, wenn sie älter sind. Eine Krebserkrankung führt unweigerlich zu einer enormen emotionalen und körperlichen Belastung, besonders, wenn die Erkrankung wieder auftritt, fortschreitet oder bereits bei der Erstdiagnose fortgeschritten ist. Umso bewegender ist es, die unterschiedlichen Lebensgeschichten von zwölf Betroffenen im Buch „Mutmacher:innen“ zu lesen.

12 Schicksale – 12 Erzählungen

Beeindruckend, wie rasch sie sich mit dieser neuen Situation und den Herausforderungen „arrangieren“, sich den Behandlungen sowie den Belastungen stellen und dabei entschlossen sind, ihr weiteres Leben – unter geänderten Umständen – bestmöglich zu gestalten. Zwölf Frauen und Männer in diesem Buch haben sich entschlossen, sehr offen mit ihrer Erkrankung umzugehen und damit anderen Betroffenen und Angehörigen Mut zu machen. Mit diesem Buch sollen Patientinnen und Patienten auch ermutigt werden, Hilfe und Unterstützung in den österreichweiten Krebshilfe-Beratungsstellen oder in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Darmkrebs Österreich“ anzunehmen und über diesen Weg auch Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Betroffenen kennenzulernen.

INFO

Mutmacher:innen. Dem Darmkrebs ein Lächeln entgegenhalten

echomedia buchverlag, 160 Seiten, € 25,50