Die Sommer-Highlights im Zeichen der Kunst

Wie wäre es mit einem Museumsbesuch in wohltemperierten Galerieräumen und einer spannenden Reise durch Kunst und Kultur? In zahlreichen Locations in Wien erwarten das Publikum spannende Sonderausstellungen und ein umfangreiches Programm für die ganze Familie.

„In love with Laura“ im Kunsthistorischen Museum, eine Ausstellung zum Thema Science Fiction im Weltmuseum Wien, die Austropop-Schau im Theatermuseum und eine Kombi-Ausstellung rund um Kaiserin Sisi in der Wagenburg und der Kaiserlichen Schatzkammer sind nur einige der sommerlichen Highlights für kunstinteressierte Besucher. Hier ein Überblick.

Einzigartige Leihgaben aus New York

Francesco Lauranas Büsten zählen zu den bedeutendsten Schöpfungen der Porträtplastik des 15. Jahrhunderts. Die aktuelle Sonderausstellung „In love with Laura. Ein Geheimnis in Marmor“ geht der Frage nach, ob es sich bei der Marmorbüste in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums um ein Bildnis der vom italienischen Renaissancedichter Petrarca geliebten Laura handeln könnte. Neben eigenen Meisterwerken werden auch einzigartige Leihgaben aus der Frick Collection in New York und aus der Biblioteca Laurenziana in Florenz präsentiert. Jeden Sonntag finden Überblicksführungen statt. Alle Infos gibt es hier.

Spezialführung im Zeichen der Sinne

Erwachsene und Kinder können sich auf eine Reise durch die Kunstgeschichte begeben und mehr über die kostbaren Schätze in den Museumssammlungen erfahren. Jeden Donnerstagabend im Juli und August findet für Erwachsene eine Spezialführung im Zeichen der Sinne statt. Kinder können ihrer Kreativität bei den zahlreichen Workshops im Atelier freien Lauf lassen. Das komplette Sommerprogramm finden Sie hier.

Geführte Touren in englischer Sprache

Jeden Sonntag um 15 Uhr bietet das Kunsthistorische Museum eine Führung in englischer Sprache an. Nicht-deutschsprachige Besucher können so jede Woche an einer English Guided Tour zu den Highlights einer der Sammlungen teilnehmen. Übrigens: Noch bis Ende August hat das Kunsthistorische Museum täglich geöffnet, inklusive Montag!

Erfolgsprojekt „Ganymed Bridge“

Nach einer kurzen Sommerpause geht „Ganymed Bridge“ am 19. August wieder weiter: Noch bis Mitte Oktober schlägt das Erfolgsprojekt rund um Regisseurin Jacqueline Kornmüller eine Brücke zwischen Kunsthistorischem und Naturhistorischem Museum und erweckt die Zwillingsbauten mit neuen Geschichten, die sich an der Schnittstelle zwischen Kunst und Natur ergeben. Jetzt hier Tickets sichern.

Ausstellungen zum Thema Zukunft

Im Weltmuseum Wien und im Theseustempel im Wiener Volksgarten sind aktuell zwei spannende Ausstellungen zum Thema Zukunft zu sehen: Das Weltmuseum stellt in der aktuellen Sonderausstellung „Science Fiction(s)“ die Frage, wie unsere zukünftige Welt wohl aussehen könnte – dabei werden Zukunftsvorstellungen abseits vom Hollywood-Mainstream in den Mittelpunkt gerückt. Im Theseustempel im Volksgarten ist bei freiem Eintritt die Installation „SpaceMosque“ des pakistanisch-amerikanischen Künstlers Saks Afridi zu sehen. Anhand einer fiktiven Erzählung wird hier die Frage in den Raum gestellt, was passieren würde, wenn all unsere Wünsche in Erfüllung gingen. Alle Infos zu den aktuellen Ausstellungen und zum Sommerprogramm im Weltmuseum Wien gibt es hier.

Das Phänomen Austropop

Im Theatermuseum reisen die Besucher in der aktuellen Schau „Austropop. Von Mozart bis Falco“ durch die Geschichte der österreichischen Pop(ulär)musik, und stellen dabei fest, dass das Phänomen Austropop eigentlich bereits mit Mozart und Schikaneder begonnen hat. Am 2. und 3. September zeigen Studierende des Instituts angewandtes Theater (IFANT) an mehreren Stationen im Theatermuseum Performances, die sie im Rahmen der Austropop-Ausstellung über den Sommer erarbeiten werden. Tickets sind hier erhältlich.

Die Geschichte des Palais Lobkowitz

Seit Anfang Juli bietet das Theatermuseum seinen Gästen auch eine umfangreiche Palais Lobkowitz Tour mit Audioguide an: Auf einem Rundgang durch das ehemalige Stadtpalais der Fürstenfamilie Lobkowitz können Besucher die faszinierende Geschichte und Architektur des Gebäudes näher kennenlernen. Alle Infos zu den aktuellen Ausstellungen und zum Sommerprogramm im Theatermuseum gibt es hier.

Kaffee und Kultur im Theatermuseum

Ein besonderer kulinarischer Geheimtipp erwartet die Gäste des Theatermuseums (und auch alle Passanten) diesen Sommer im Innenhof des Palais: das neue Café im Lobkowitz. An diesem idyllischen Ort lässt sich abseits vom Trubel der Stadt eine Pause zwischendurch genießen, mit köstlichem Italian Piazza Style Food, Kaffeespezialitäten, Aperitivi und vielem mehr. Geöffnet hat das Café von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 17.30 Uhr (außer bei Sturm und starkem Regen), es kann auch ohne Museumseintritt besucht werden.

Die beiden Welten der Kaiserin Sisi

Der Mythos um Kaiserin Elisabeth ist ungebrochen. Mit dem Kombiticket für die Kaiserliche Wagenburg in Schönbrunn und die Kaiserliche Schatzkammer im Schweizerhof können Besucher die beiden Welten der Kaiserin erleben: ihr privates Umfeld mit vielen persönlichen Erinnerungsstücken sowie auch die höfische Welt der Habsburger, jener Herrscherdynastie, welcher Sisi nach ihrer Hochzeit mit Kaiser Franz Joseph I. angehörte. Hier gehts zum Kombiticket.

Sonntags gibt es die Highlights

In der Kaiserlichen Wagenburg ist aktuell die Sonderausstellung „Sisis Mystery Dress“ zu sehen, die das geheimnisvolle Brautkleid der Kaiserin Elisabeth von Österreich in den Mittelpunkt rückt und sich auf Spurensuche zu einem der mysteriösesten Kleider unserer Geschichte begibt. Tipp: Jeden Sonntag um 11 Uhr findet eine Führung durch die Ausstellung sowie zu den Highlights der Kaiserlichen Wagenburg statt. Alle Infos zur Ausstellung gibt es hier.

Forschungsprojekt über die Reichskrone

Die Kaiserliche Schatzkammer bietet den Besuchern ein einzigartiges Panorama über mehr als tausend Jahre europäischer Geschichte. Zu den absoluten Highlights zählen die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reichs – darunter auch die berühmte Reichskrone, die aktuell Gegenstand des mehrjährigen interdisziplinären Forschungsprojekts „Crown“ ist. Nach eingehenden wissenschaftlichen Untersuchungen ist das kostbare Objekt seit Kurzem wieder zurück an seinem angestammten Platz in der Kaiserlichen Schatzkammer. Tipp: Im Juli und August finden in der Kaiserlichen Schatzkammer regelmäßige Mittagsführungen statt. Alle Termine gibt es hier.