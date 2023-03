Das Donauinselfest, das dieses Jahr vom 23. bis 25. Juni stattfindet, feiert sein 40. Jubiläum. Auch heuer werden wieder Nachwuchstalente gesucht, die ihr Können auf Europas größtem Open-Air-Festival bei freiem Eintritt präsentieren möchten.

Der Rock The Island Contest geht in die 13. Runde

Der Rock The Island Contests findet heuer erstmals in Kooperation mit Hitradio Ö3 statt und bietet jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, sich für einen von drei begehrten Auftrittsplätzen zu bewerben. Die Gewinner dürfen sich neben einem Auftritt auf der größten Bühne des Donauinselfests über eine Gage von jeweils 1.500 Euro freuen.

Frauen auf die Bühne!

Passend zum Weltfrauentag betont Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien: „Ein wichtiges Anliegen und Schwerpunkt war immer schon die Förderung von Frauen. Frauen sind in allen Bereichen des Musikgeschäfts immer noch unterrepräsentiert – dagegen tun wir etwas. Mit dem Rock The Island Contest setzen wir beim Nachwuchs an und helfen weiblichen Acts sehr gerne dabei ihrer Karriere voranzutreiben. Darüber hinaus setzt sich das Donauinselfest ganz klar für eine Gleichverteilung der Geschlechter auf und hinter den Bühnen ein und steht für Fair Pay bei allen Mitarbeiter*innen, Künstler*innen und darüber hinaus am Fest Beteiligten.“

Die Anmeldefrist endet am 31. März 2023.