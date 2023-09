Donauturm dreht sich nicht, aber alles dreht sich um ihn

Eine spektakuläre Neuerung ist für das Jubiläums-Jahr 2024 geplant – obwohl es noch ein Geheimnis ist.

Das berühmte Panorama-Café auf dem Donauturm steht still! Schuld daran ist ein kräftiges Gewitter, das den Drehmechanimus beschädigte. Ein erster Reparaturversuch dürfte gescheitert sein, aufgrund des hohen Alters sind einige Ersatzteile für die Maschine nicht mehr verfügbar. Das Kaffeehaus dreht sich also nicht mehr, dafür dreht sich alles um den Donauturm …

Großes Geheimnis

Warum? Weil kurz vor dem 60-Jahre-Jubiläum unseres Wahrzeichens 2024 eine spektakuläre Neuerung bevorsteht. Was genau, ist noch ein vielbehütetes Geheimnis. Nur so viel kann das Wiener Bezirksblatt verraten: Für die Umsetzung dieses sensationellen Projekts wird zurzeit auf der Außenterrasse und im Innenbereich der Terrasse gearbeitet, was Sichteinschränkungen mit sich bringt. Von 2. bis 17. Oktober bleibt der Donauturm überhaupt geschlossen. In den Öffnungszeiten während der Bauarbeiten bekommen die Besucher als Zeichen der Wertschätzung einen Preisnachlass von 30 Prozent.