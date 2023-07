Donauturm: Kreative Fotos dank modernster Technologie

Das perfekte Andenken an einen schönen Tag am Donauturm, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist. Zusammen mit den Fotografen oder an den automatischen Photo-Points können die Besucher am Donauturm dank spannender und modernster Technologie ihre Erinnerungs-Fotos selbst gestalten.

Die Aussicht vom Donauturm über Wien gehört zu den schönsten, die diese Stadt zu bieten hat. Nicht zuletzt deshalb pilgern jedes Jahr tausende Touristen und Einheimische auf die 360° Aussichtsterrassen in über 150 Metern Höhe. Damit man seinen Besuch am Donauturm in einer perfekten Erinnerung festhalten kann, steht ein Fotograf, sowie mehrere Photo-Points zur Verfügung, die mit spannender und modernster Technologie aufwarten.

Einfach und mühelos beliebig viele Fotos aufnehmen und dann spielerisch probieren, welche Bilder man mit welchem Hintergrund-Motiv kombinieren will – das ist jetzt am Donauturm möglich und vor allem ganz einfach. Egal wie viele Personen, ob als Pärchen, mit der Familie oder mit Freunden. Auch wenn Kinder ein eigenes Foto mit anderem Hintergrund bevorzugen ist das kein Problem! Die Gäste am Donauturm können ihr individuelles Erinnerungsfoto ganz nach den eigenen Vorstellungen gestalten. So bekommen alle genau das Andenken, das sie sich wünschen und das sich wirklich sehen und herzeigen lassen kann – kinderleicht und vollautomatisch. Neben dem ausgedruckten Hochglanz-Foto erhält man das Bild auch kostenlos digital via E-Mail oder QR-Code aufs Handy – zum Verschicken an Freunde oder Posten auf Social Media.

So wird’s gemacht

Gehen Sie zu den Photo-Points und lassen Sie sich fotografieren. Wählen Sie am großen Touchscreen Ihre gewünschten Fotos und Hintergrund-Motive aus. Legen Sie Ihre Auswahl in den Warenkorb und wählen Sie die Anzahl an Ausdrucken. Bezahlen Sie ganz einfach mit der Karte oder dem Handy. Erhalten Sie im Anschluss Ihre Bilder auch per E-Mail oder mittels QR-Code direkt digital aufs Handy.

Hier geht es zum Anleitungs-Video »

Der Donauturm

Die Aussichtsplattform des Donauturms in 150 Meter Höhe bietet einen 360 Grad Panorama-Blick über ganz Wien: auf das Donaubecken, den Kahlenberg und Cobenzl, den Wienerwald, den Bisamberg sowie in Richtung Hainburg. Bei guten Sichtverhältnissen hat man einen 80 Kilometer weiten Fernblick über das Umland. Interaktive Touch-Screens geben in fünf Sprachen eine virtuelle Tour durch das gesamte Gebäude.

Weiters werden die Sehenswürdigkeiten der Stadt Wien und deren Umgebung übersichtlich zur Orientierung in einer virtuellen 360 Grad Panoramaaufnahme dargestellt. Die verglaste Innen-Terrasse ist das ganze Jahr über bei allen Witterungsverhältnissen geöffnet. Wer die Fernsicht länger genießen möchten, kann dies in einem der Lokale auf den oberen Ebenen tun, dem Turm Café oder dem Turm Restaurant.

Der Donauturm ist Montag bis Sonntag von 10.00 bis 22.30 Uhr. Die letzte Liftauffahrt ist um 21.45 Uhr.

Tickets: Erwachsene 18 Euro; Senioren 14,40 Euro; Kinder 10,80 Euro; Kleinkinder 5,40 Euro.