Ein Leben für den Sport: Vereinslegende sagt Adieu!

38 Jahre Engagement und Herzblut für die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ) – Günter Schagerl, Abteilungsleiter für Fitness und Gesundheitsförderung in der ASKÖ Bundesorganisation, geht in den wohlverdienten Ruhestand. Der Verein organisierte für Schagerl, Begründer vieler innovativer Bewegungsprojekte wie „Hopsi Hopper, der Kinder-Gesundheitsfrosch“, „Langsam Lauf Treffs“ oder „Rücken-Fit“, ein Abschiedsfest, zu dem fast 150 Wegbegleiter und Freunde kamen. Präsident Hermann Krist überreichte die ASKÖ- Ehrenmitgliedschaft. Schagerl gilt in Österreich als Vorreiter in Sachen bewegungsorientierter Bewegungsförderung.