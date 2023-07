Ein Sommernachtstraum mit Sushi und guten Drinks!

Heiß her ging es im Zushi Market in der Lugner City beim exklusiven Sommernachtsfest. Ausschließlich geladene Gäste wie Influencer und natürlich Richard Lugner genossen auf der Terrasse des Lokals ein Barbeque, Sushi und Drinks, während DJ Mosaken für gute Musik sorgte.

Bahati „Barbie“ Venus schildert für das Wiener Bezirksblatt den Abend: „Da ich großer Barbie-Fan bin, und ab nächster Woche die romantische Komödie auch bei uns in den Kinos zu sehen sein wird, entschloss ich mich dazu, selbst als Real-Life-Barbie zu kommen. Das Aufwendigste an dem Look war wohl das Make-up. Hierfür habe ich mich extra von Vanja, Make-up Artist bei MAC Cosmetics, schminken lassen. Eine blonde Perücke und natürlich ein pinkes Outfit haben den Barbie-Look perfekt gemacht! Meine Mutter sagt oft, dass ich als kleines Mädchen wohl zu oft mit Barbie-Puppen gespielt habe. Pink ist jedenfalls bis heute meine Lieblingsfarbe! 😀

Unten: Bahati als rasende Barbie-Reporterin mit Shopping-City-König Richard Lugner. Die Stimmung war bestens, der Abend zwar heiß, aber mit den herrlichen Drinks erträglich (alle Bilder: Christina Noelle).

Und Bahati mit Herrn Pan, dem Zushi Market-Geschäftsführer.