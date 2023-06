Ein Todesopfer bei Unfall in Floridsdorf

Auf einer Kreuzung im 21. Bezirk kollidierte ein Auto mit einem Mofa. Die 54-jährige Mopefahrerin erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Eine 37-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in der Josef-Melichar-Gasse in Richtung Arbeiterstrandbadstraße und wollte die Kreuzung mit der Kugelfanggasse in gerader Richtung überqueren. Eine entgegenkommende 54-jährige Frau wollte mit ihrem Moped bei der Kreuzung links einbiegen. Auf dem Mofa befand sich auch noch eine 50-jährige Mitfahrerin. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch die Frauen mit dem Mofa zu Sturz kamen und die Mofa-Lenkerin vom Pkw erfasst wurde.

Notarzt konnte nicht helfen

Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten begannen sofort mit lebenserhaltenden Maßnahmen, der Notarzt konnte allerdings nur mehr den Tod der Frau feststellen. Nur leicht verletzt wurde die Mitfahrerin, die Pkw-Lenkerin überstand den Unfall gänzlich unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.