Eine Erleichterung für alle, die sich erleichtern wollen

Eine gute Nachricht: Die öffentliche WC-Anlage im Streckerpark in Hietzing steht jetzt wieder allen, die sich erleichtern wollen zur Verfügung. Die Generalsanierung nach der Zerstörung ist abgeschlossen.

Man sollte es nicht glauben, aber es gibt Menschen, die ihrer Zerstörungswut freien Lauf lassen. Im Oktober 2021 war das leider in Hietzing der Fall. Kurz nach der Fertigstellung einer neuen, öffentlichen WC-Anlage im Streckerpark führte ein schwerer Akt von Vandalismus zu einer vollständigen Zerstörung der Innenkabinen.

„Ab heute steht die öffentliche WC-Anlage im Streckerpark wieder allen Parkbesucherinnen und Parkbesuchern zur Verfügung. Besonders Familien mit Kleinkindern werden sich freuen, im Streckerpark, rechtzeitig mit Beginn des Sommerwetters, wieder sanitäre Anlagen und einen Wickeltisch zur Verfügung zu haben!“, so Bezirksvorsteherin Silke Kobald

Vollständig erneuert

Die Vandalen haben ganze Arbeit geleistet. So mussten unter anderem die Armaturen aus Edelstahl vollständig ersetzt werden. „Leider war der Sachschaden enorm, denn die WC Anlage im Streckerpark war im Innenbereich vollkommen zerstört und die Sanierung hat einige Zeit in Anspruch genommen“, erinnert sich die Bezirksvorsteherin an die Vorgeschichte