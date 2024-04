Bald ist Zwergerltag im Kindermuseum Schönbrunn

Im Kindermuseum Schloss Schönbrunn gibt es etwas zu feiern! Maskottchen Poldi lädt am 5. Mai 2024 alle Besucher des Kindermuseums anlässlich seines Geburtstages zum Zwergerltag ein.

Schlossgeist Poldi feiert am 13. Mai Geburtstag und lädt daher schon am 5. Mai 2024 zu einem spannenden Tag in die kaiserlichen Räumlichkeiten des Kindermuseums ein. Das Spezialprogramm ist vor allem für die kleinen Gäste im Alter von 3 bis 6 Jahren ein Highlight. Die Besucher haben die Möglichkeit an einer Führung mit Schlossgeist Poldi höchstpersönlich teilzunehmen.

Die Geschichte dahinter: Dem lieben, aber etwas schusseligen Schlossgespenst Poldi ist mit einem Aufräumzauber ein großes Missgeschick passiert: Er hat doch tatsächlich einen Teil seiner Einrichtung schrumpfen lassen und sie mit dem Zauber über das ganze Kindermuseum verteilt. Nun ist Hilfe gefragt, um den verzweifelten Poldi zu unterstützen. Gemeinsam mit Poldi und unserem Guide geht es auf die Suche im Kindermuseum Schloss Schönbrunn, um die geschrumpften Einrichtungsgegenstände wiederzufinden und sie mit einem Zauberspruch in ihre ursprüngliche Größe zu verwandeln.

Poldi ist im Kindermuseum von 11 bis 17 Uhr immer wieder anzutreffen und steht für Erinnerungsfotos zur Verfügung. An der Bastelstation haben kleine Besucher die Gelegenheit, ein eigenes Sonnenschild zu gestalten. Zu beachten: An diesem Tag finden keine Themenführungen statt.

Basteln zum Muttertag

In Poldis Bastelwerkstatt kann vom 9.5. bis 11.5. 2024 von 11 bis 16 Uhr ein kunterbunt bemaltes und reich verziertes Herz, das jedes Mutterherz höher schlagen lässt, als Muttertagsgeschenk gestaltet werden (€ 6,00 pro Werkstück). Von 1.Mai bis 11. Mai 2024 gibt es auch Bastelsackerl to Go.

Ein weiteres Highlight ist der Thementag „Diener am Kaiserhof“ am 27. und 28.4.2024, der die Aufgaben der Diener genauer unter die Lupe nimmt. Kleine Besucher (ab 6 Jahren) können an diversen Stationen mitmachen und erhalten im Anschluss eine Urkunde – überreicht von Maria Theresia persönlich.