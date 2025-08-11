Ottakring: Einkaufs-8el feierte mit Nachbarn in der Tschauner

Ottakring zeigte sich mal wiedervon seiner besten Seite: Der Einkaufsstraßenverein „Alt-Ottakring – Das Einkaufs-8el“ lud zum stimmungsvollen Sommerabend auf die legendäre Tschauner Bühne – und zahlreiche Gäste folgten der Einladung.

Bei perfektem Wetter wurde gefeiert, gelacht und genetzwerkt – ganz im Sinne eines lebendigen Grätzls.

Von Gartenempfang bis Bühnenzauber

Der Abend startete mit einem herzlichen Gartenempfang. Danach wartete ein besonderes Schmankerl: eine exklusive Backstage-Führung durch die traditionsreiche Bühne – ein Blick hinter die Kulissen, der begeistert aufgenommen wurde. Die gute Laune war von Anfang an spürbar – und sollte den ganzen Abend über anhalten.

Bezirks-Prominenz mit dabei

Die Obfrau des Vereins, Eva Kettner-Gössler, begrüßte die Gäste persönlich und bedankte sich bei Bezirksvorsteherin sowie ihrem Stellvertreter für die Unterstützung. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Einkaufsstraßen Brunnenviertel und Thaliastraße zeigten durch ihre Teilnahme echte Grätzl-Solidarität.

Theaterklassiker als Höhepunkt

Ein echtes Highlight des Abends war die Vorstellung von Molières Klassiker „Der eingebildete Kranke“, die auf der Tschauner Bühne mit viel Witz und Charme neu interpretiert wurde. Das Publikum war begeistert und belohnte die Darsteller mit großem Applaus.

Ein Goodie-Bag als süßer Abschluss

Als kleines Dankeschön erhielten alle Gäste im Anschluss ein liebevoll zusammengestelltes Goodie-Bag – eine nette Geste, die den Sommerabend perfekt abrundete.