Favoriten: Ein Konzert im Wohnzimmer am Markt

Der Stand 129, Kunst- und Kulturraum der Caritas Wien, bietet Raum für neue Begegnungen und schafft neue Zugänge zu zeitgenössischer Kunst. Am 21. Februar wartet hier ein wahres Wohnzimmer-Konzert.

Gitarrist und Komponist Bilge Kaan Kuş spezialisierte sich als Solokünstler auf der Fretless-Gitarre. Ineinandergreifende Rhythmen und eine Fusion aus anatolisch- mediterranen Spieltechniken und Jazz-Harmonien zählen zu den wesentlichen Elementen seiner Spielart. Seine bundlose Gitarre bildet eine Brücke, mit der er die Grenzen einer bundierten Gitarre bricht.

An dem Abend wird Kus vom Kamancha Meister Rui Aziz begleitet. Aziz‘s fortlaufende musikalische Karriere ist geprägt von einer Fusion persischer Dastgah, aserbaidschanischer Mugham und türkischer klassischer Einflüsse. Dabei arbeitet er mit vielfältigen Musikern und Ensembles zusammen, um fesselnde Aufführungen zu schaffen. Das Duo wird an diesen Wohnzimmerkonzert aus ihrem neuen Repertoire spielen, in dem sie aserbaidschanische Volksmusik, anatolische und zeitgenössische Musik mit Jazz und Weltmusikstilen verbinden.

Mittwoch, 21. Februar 2024, 19:30 Uhr, Stand 129, Viktor Adler Markt

Eintritt Frei!