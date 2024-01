Favoriten wird zum Mekka der Mineralienfreunde

In der Neilreichgasse 56 im 10. Bezirk hat jetzt ein ganz besonderes Geschäft eröffnet. Es widmet sich der wunderbaren Welt der Mineralien. Und eines kann man sagen: Hier gibt es edle Steine um wenig Schotter.

Es ist ungewöhnlich, aber Jennifer Janssen hat ihre Zukunft im wahrsten Sinne auf Stein gebaut. Der Grund dafür ist schon in ihrer Vergangenheit zu finden. „Schon als Kind war ich von Mineralien fasziniert.“. Als gelernte Reisekauffrau ist sie früher viel in der Welt herumgekommen und von überall nahm sie sich Erinnerungsstücke mit. „Wo andere Muscheln gesammelt haben, habe ich Steine aufgeklaubt“. Nun hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und in der Neilreichgasse 56/4/1 mit „Mein Stein“ ein ebenso außergewöhnliches, wie beeindruckendes Geschäft eröffnet.

Ein Herz für Steine

Wer in die wunderbare Welt der Mineralien eintauchen möchte, ist bei Janssen goldrichtig. Wie keine Zweite, weiß sie Menschen für die vermeintlich trockene Materie zu begeistern. „Der Reiz von Steinen liegt in ihrer Vielfältigkeit. In jedem Land gibt es Mineralien, die nur dort vorkommen – die Möglichkeiten zu sammeln sind unendlich.“ Das geht auch ohne viel Schotter. 20 Cent kostet der günstigste Stein, Armbänder gibt es ab € 6,- und für Neulinge gibt es ein Starter-Set um den gleichen Preis.

Alle weiteren Infos: www.meinstein-unikate.com