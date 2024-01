Floridsdorf: Charity-Erlös geht an SOS Kinderdorf

Am 21. Dezember lud Bezirksvorsteher Georg Papai erstmals zum Charity-Punsch vor dem Amtshaus im 21. Bezirk. Der Erlös von 3.363 Euro wurde nun an den Leiter von SOS Kinderdorf übergeben.

Die Wahl des Spendenempfängers kommt nicht von ungefähr: Seit 2002 läuft das Projekt SOS Kinderdorf in Wien, seit 2006 gibt es den Hauptstandort in Floridsdorf, der eine wichtige Institution im Bezirk ist. Seit vielen Jahren leben in mehreren Grätzln Kinder integriert in eine Nachbarschaft mit anderen Familien.

Im Dienst der guten Sache

Ausgeschenkt wurde das weihnachtliche Traditionsgetränk beim Charity-Punsch von einer Vielzahl an Bezirkspersönlichkeiten, die sich der guten Sache verschrieben haben. Trotz des kalten und stürmischen Wetters war der Andrang an den Punschständen enorm. Am Ende des Tages kam eine beachtliche Summe an Spenden zusammen, die nun vom Bezirksvorsteher an Erwin Roßmann, den Leiter von SOS Kinderdorf Wien, übergeben wurden.

Überwältigende Spendenbereitschaft

„Ich freue mich sehr über die große Spendenbereitschaft. Drei Tage vor dem Weihnachtsfest haben viele Gäste die Möglichkeit wahrgenommen, bei einem gemütlichen Zusammenkommen entspannt das Jahr Revue passieren zu lassen und dabei auch noch etwas Gutes zu tun“, zieht Bezirkschef Papai Bilanz. „Wir bedanken uns herzlich beim Bezirksvorsteher und seinem gesamten Team für die wertvolle Unterstützung. Es war mir eine Freude, bei dieser besonderen Aktion vor Ort dabei zu sein“, so der Wiener Kinderdorfleiter Erwin Roßmann.