Arbeiten am Flughafen Wien: „Airport Job Day“ am 20. Februar!

Der Flughafen Wien öffnet am 20. Februar 2025 seine Türen für alle, die sich für spannende Berufe rund um den Flughafenbetrieb interessieren.

Beim „Airport Job Day“ haben Besucher die Möglichkeit, sich über vielfältige Jobangebote zu informieren, erste Gespräche mit Personalverantwortlichen zu führen und im besten Fall direkt eine Jobzusage zu erhalten.

Berufliche Vielfalt: Über 200 verschiedene Jobprofile am Flughafen

Der Flughafen Wien gleicht einer kleinen Stadt, in der Menschen aus unterschiedlichsten Berufsfeldern tätig sind. Insgesamt beschäftigt die Flughafen Wien AG gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften rund 5.500 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Das Spektrum der Berufe ist breit gefächert: von KFZ-Technikern und IT-Experten bis hin zu Fachkräften im technischen Bereich sowie im Ground Handling und Sicherheitsdienst.

Besonders viele offene Stellen gibt es derzeit in den betrieblichen Bereichen, insbesondere bei der Passagier- und Gepäcksabfertigung, im Sicherheitsdienst sowie im Terminalservice.

Airport Job Day: Informationen und Chancen an einem Tag

Der „Airport Job Day“ findet am 20. Februar 2025 im Vienna Airport Conference & Innovation Center statt. Von 15:00 bis 18:00 Uhr können Besucher sich an verschiedenen Stationen über die vielfältigen Tätigkeiten am Flughafen informieren. Mitarbeitende und Recruiter stehen für Gespräche zur Verfügung und beantworten Fragen zu den Berufsbildern. Mit etwas Glück können Bewerber noch am selben Tag mit einer Jobzusage nach Hause gehen.

Bewerbungstipps direkt vom Recruiting-Team

Ein besonderes Highlight ist die Session „VIE deine Bewerbung abhebt“, die von 17:30 bis 18:00 Uhr stattfindet. Hier geben Expertinnen und Experten aus dem Recruiting-Team wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung und erläutern, worauf es im Bewerbungsprozess besonders ankommt.

Jetzt kostenlos registrieren und Platz sichern

Interessierte können sich bereits im Vorfeld kostenlos registrieren und einen Platz für den „Airport Job Day“ sichern. Auf der Website karriere.viennaairport.com/airportjobday steht zudem ein Fragebogen zur Verfügung, mit dem Teilnehmende herausfinden können, welche Jobprofile am besten zu ihren Fähigkeiten passen.

Alles auf einen Blick: Informationen und Anmeldung

Alle wichtigen Informationen zum „Airport Job Day“ sowie zu Karrieremöglichkeiten am Flughafen Wien finden sich auf folgenden Webseiten:

Mit dem „Airport Job Day“ bietet der Flughafen Wien eine einmalige Gelegenheit, hinter die Kulissen eines spannenden Arbeitsumfelds zu blicken, Kontakte zu knüpfen und vielleicht sogar den eigenen Traumjob direkt vor Ort zu sichern.