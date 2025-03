Von Zirkus bis Ritterturnier: Frühling im Schlosspark Laxenburg

Mit dem ersten zarten Grün und dem Duft der Frühlingsblumen erwacht auch der Schlosspark Laxenburg bei Wien zu neuem Leben.

Ab dem 5. April 2025 öffnet Österreichs größter historischer Landschaftspark wieder seine Tore – und lädt Besucher*innen jeden Alters zu besonderen Momenten ein. Die Franzensburg mit dem Museumsshop empfängt ihre Gäste, während die nostalgische Fähre bereits zum 215. Mal über den Schlossteich gleitet. Auch der beliebte Bootsverleih startet in die neue Saison – ideal für eine romantische Auszeit am Wasser oder eine kleine Entdeckungsfahrt mit der Familie.

Blühende Kulisse und kulturelle Vielfalt

Neben der üppigen Frühlingspracht bietet der Schlosspark auch 2025 ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm – von Naturführungen über Zirkuskunst bis hin zu historischen Inszenierungen. Die einzigartige Verbindung aus Natur, Geschichte und Unterhaltung macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Auf den Spuren der Geschichte

Am 27. April 2025 beginnen wieder die beliebten historischen Parkführungen. Dabei lernen Gäste auf einem gemütlichen Spaziergang nicht nur die spannende Entstehungsgeschichte des Parks kennen, sondern auch die reiche Pflanzenwelt, die ihn so besonders macht. Die Führungen finden monatlich statt – ein Muss für Natur- und Geschichtsbegeisterte!

Manege frei für den Circus Pikard

Magie liegt in der Luft, wenn der Circus Pikard seine Zelte im Schlosspark aufschlägt. Von 17. bis 21. sowie von 24. bis 27. April sorgt die neue Tournee des Traditionszirkus für leuchtende Augen. Internationale Artist*innen und österreichische Talente zeigen eine Show voll Energie, Emotion und Akrobatik – begleitet von beeindruckender Licht- und Tontechnik.

Natur entdecken mit allen Sinnen

Was raschelt im Gebüsch? Was blüht im Frühlingslicht? Diese Fragen werden beim Kinderabenteuer Waldpädagogik spielerisch beantwortet. Der erste Termin findet am 6. April statt – weitere folgen monatlich (außer in den Sommermonaten Juli und August). Ideal für Familien, die gemeinsam die Natur erforschen wollen.

Eine kaiserliche Zeitreise

Einmal im Monat verwandelt sich der Schlosspark in eine Bühne der Geschichte. Die “Kaiserlichen Nachmittage” holen das Flair vergangener Zeiten zurück. Besucher*innen erleben hautnah, wie das Dragonerregiment Nikolaus Graf Pejacsevich und das Deutschmeister Schützenkorps einst exerzierten – in historischen Uniformen und originaler Kulisse.

Automobilträume auf vier Rädern

Am 1. Mai 2025 steht alles im Zeichen automobiler Eleganz. Zum 40. Jubiläum des Mercedes-Benz SL-Club Austria versammeln sich Fahrzeuge aus verschiedenen Jahrzehnten – ein Paradies für Oldtimerfans und Neugierige jeden Alters.

Blütenpracht bei den Schaugartentagen

Am 17. und 18. Mai, sowie im Juni und September, laden die Schaugartentage Niederösterreich in den Schlosspark ein. Ob zu Fuß oder gemütlich mit dem Bummelzug – hier lässt sich die Natur in all ihrer Vielfalt entdecken. Perfekt für einen entspannten Tag im Grünen.

Zeitreise ins Mittelalter

Der Herbst bringt ein besonderes Highlight: An zwei Wochenenden im September wird ein Teil des Schlossparks zur mittelalterlichen Festarena. Beim Ritterturnier zu Pferde zeigen wagemutige Reiter ihr Können im Tjost, begleitet von einem bunten Markt, mittelalterlicher Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. Ein Fest für die ganze Familie!

Schlosspark Laxenburg Johannesplatz 2/4/1, 2361 Laxenburg

Täglich von 7 bis 18 Uhr geöffnet

Tel.: +43 (0)2236/71226

E-Mail: office@schloss-laxenburg.at

www.schloss-laxenburg.at