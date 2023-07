Für Pensionisten liegt das Gute im Sommer ganz nah

Der Schwerpunkt der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien liegt zwar in den Sommermonaten bei einem bunten Mix an hunderten Ausflugs- und Outdoorprogrammen, Festen und Aktivtäten, aber gibt es selbstverständlich auch im Sommer das klassische Angebot der Klub-Lokale.

Die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien sind auch in den Sommermonaten für ihre Mitglieder da! Zusätzlich zu einem bunten Mix an hunderten Ausflugs- und Outdoorprogrammen, Festen und Aktivtäten, gibt es selbstverständlich auch im Sommer das klassische Angebot der Klub-Lokale. Ein geselliger Plausch mit netten Menschen aus der Nachbarschaft, die liebgewonnene Karten- oder Schachrunde, eine Erfrischung oder eine gute Kaffeejause – all das wird auch in den Monaten Juli und August für die Wiener Senioren geboten. Ein Angebot das vor allem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ausgesprochen wichtig ist.

Folgende Klubstandorte haben im Sommer geöffnet

02, Klub Böcklinstraße 43: Juli und August geöffnet

02, Klub Engerthstraße 199: August geöffnet

02, Klub Im Werd: Juli geöffnet

02, Klub Kleine Pfarrgasse: Juli und August geöffnet

02, Klub Wehlistraße: Juli und August geöffnet

03, Klub Erdbergstraße: Juli geöffnet

03, Klub Rabengasse: August geöffnet

04, Klub Weyringergasse: Juli und August geöffnet

05, Klub Castelligasse: Juli geöffnet

05, Klub Reinprechtsdorfer Straße: August geöffnet

06, Klub Gumpendorfer Straße: Juli und August geöffnet

07, Klub Ahornergasse: Juli und August geöffnet

08, Klub Alser Straße: Juli und August geöffnet

09, Klub Grünentorgasse: Juli und August geöffnet

10, Klub Fliederhof: August geöffnet

10, Klub Herzgasse: Juli geöffnet

10, Klub Holbeingasse: Juli und August geöffnet

10, Klub Troststraße: Juli geöffnet

10, Klub Waldgasse: Juli geöffnet

11, Klub Bleriotgasse: August geöffnet

11, Klub Geiselbergstraße: Juli geöffnet

12, Klub Meidlinger Hauptstraße: Juli und August geöffnet

13, Klub Faistauergasse: Juli und August geöffnet

14, Klub Käthe-Dorsch-Gasse: Juli und August geöffnet

14, Klub Burgersteingasse: Juli geöffnet

14, Klub Linzer Straße 254: August geöffnet

15, Klub Sperrgasse: Juli und August geöffnet

16, Klub Hofferplatz: Juli und August geöffnet

16, Klub Liebknechtgasse: Juli und August geöffnet

17, Klub Dr.-Josef-Resch-Platz: Juli und August donnerstags und freitags geöffnet

17, Klub Kalvarienberggasse: Juli und August montags, dienstags und mittwochs geöffnet

18, Klub Gersthofer Straße: Juli und August geöffnet

19, Klub Heiligenstädter Straße: Juli und August geöffnet

20, Klub Engerthstraße 87-89: Juli und August geöffnet

20, Klub Greiseneckergasse: Juli und August geöffnet

20, Klub Karl-Meißl-Straße: Juli und August geöffnet

20, Klub Leithastraße: Juli geöffnet

21, Klub Jedlersdorfer Straße: Juli und August geöffnet

21, Klub Karl-Lothringer-Straße: Juli und August geöffnet

22, Klub Biberhaufenweg: Juli und August geöffnet

22, Klub Eßlinger Hauptstraße: Juli und August geöffnet

22, Klub Melangasse: Juli und August geöffnet

22, Klub Pappelweg: Juli und August geöffnet

23, Klub Ketzergasse: Juli geöffnet

23, Klub Rudolf-Zeller-Gasse: August geöffnet

Achtung: Während der Sommermonate Juli und August können die Öffnungszeiten der Sommerklubs von den gewohnten Klubzeiten abweichen.

Alle Informationen gibt es auf der Klubwebsite www.pensionistenklubs.at oder unter der Telefonnummer 01 / 313 99-170112

Zusätzlich bieten die Klubs:

Aktivitäten im Freien: https://kwp.at/pensionistenklubs/klubs/unsere-klubs/klub-im-freien/

Ausflüge: https://kwp.at/pensionistenklubs/programm/ausfluege-mit-den-pensionistinnenklubs/

Ein „SeniorInnen Unterwegs“ Angebot: https://kwp.at/pensionistenklubs/seniorinnen-unterwegs-2023/

Und viele Feste und Fitness-Programme: https://kwp.at/pensionistenklubs/neuigkeiten/