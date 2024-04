Mit Silber am Herd zum Empfang ins Rathaus

Anfang Februar versammeln sich Teams aus der ganzen Welt zu einem einzigartigen Wettbewerb: Der IKA/Olympiade der Köche. Aus Wien ist ein ganz spezielles Team mit dabei – mit großem Erfolg.

Das Team Vienna, die Köche-Kaderschmiede der Häuser zum Leben, kehrte mit der begehrten Silbermedaille von der IKA/Olympiade der Köche aus Stuttgart zurück, einem der renommiertesten, internationalen Kochwettbewerbe. In der Kategorie Gemeinschaftsverpflegung gelang es dem Team Vienna mit einem Deluxe 3-Gang-Menü die Fachjury und das Publikum zu überzeugen.

Ein Erfolg, zu dem auch Bürgermeister Michael Ludwig persönlich gratulieren wollte. Aus diesem Grund lud er gemeinsam mit Stadtrat Peter Hacker alle Teilnehmer und den Häuser zum Leben-Geschäftsführer Mag. Christian Hennefeind zu einem kleinen Empfang ins Rathaus.

Bürgermeister Ludwig betont die Bedeutung der Gemeinschaftsverpflegung in Wien und würdigt das Team Vienna für ihren Erfolg: „Ich gratuliere dem Team Vienna zur Silbermedaille bei der IKA Olympiade! Diese herausragende Leistung zeigt, wie ernst die Stadt Wien die gesunde und regionale gastronomische Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pensionisten-Wohnhäusern nimmt. Das beginnt mit dem Einkauf von vornehmlich regionalen Lebensmitteln mit einem hohen Bioanteil und endet mit den täglich frischen Schmankerln auf den Tellern. Es freut mich besonders, dass mit diesem Preis auch der Lehrausbildung der Häuser zum Leben ein exzellentes Zeugnis ausgestellt wurde: Denn das Team Vienna war erneut das einzige, in welchem auch Lehrlinge die Möglichkeit hatten ihr Können zu demonstrieren.“

In den Häuser zum Leben werden 130 Lehrlinge ausgebildet. Derzeit absolvieren rund 70 Lehrlinge ihre umfassende Ausbildung im Bereich des Gastronomischen Managements, mit der Chance Teil des Team Vienna zu werden.

Mehr Lebensqualität für Wiens Senioren

Die Frischküchen der Häuser zum Leben sind die Grundlage für diese Erfolge. Stadtrat Peter Hacker, Präsident der Häuser zum Leben, unterstreicht die Bedeutung guter Ernährung für das Wohlbefinden der Wiener Senioren: „Gute Ernährung ist wichtig, damit man sich wohlfühlt – insbesondere im Alter. Die gastronomische Betreuung unserer Wiener Senioren liegt uns daher besonders am Herzen. Mit ihren innovativen Gerichten erfreuet das Team Vienna nicht nur die Gaumen, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zu mehr Lebensqualität der Wiener Senioren.“

Die Teilnahme an nationalen wie internationalen Wettkämpfen, tragen zur ständigen Weiterentwicklung der Verpflegung in den Häusern zum Leben bei. Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben, sieht die Auszeichnung daher auch als Motivation für die Zukunft: „Unser oberstes Ziel ist es, nur das Beste zu bieten. Die Gastronomie bildet dabei einen zentralen Bereich und sorgt für täglich frisch zubereitete Köstlichkeiten auf den Tellern unserer Senior*innen. Diese Auszeichnung ist für uns daher nicht nur eine Bestätigung, sondern auch eine motivierende Kraft, weiterhin unseren erfolgreichen Weg zu gehen.“