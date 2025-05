Gehbauer & Stickler: Neustart für leistbaren Wohnraum

Beim diesjährigen Verbandstag der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen: Mit KommR Mag. Michael Gehbauer als neuem Obmann und Mag.a Isabella Stickler als Stellvertreterin übernimmt ein erfahrenes, aber auch visionäres Team das Ruder.

Gemeinsam mit Mag. Robert Oberleitner und DI Herwig Pernsteiner bildet die neue Führungsriege ein starkes Quartett, das sowohl Kontinuität als auch neue Impulse verkörpert. Ihre Botschaft ist unmissverständlich: „Volle Kraft voraus für leistbares Wohnen.“

Wohnraum ist Zukunftssicherung

In seiner Antrittsrede unterstrich Gehbauer die zentrale Rolle der GBVs im angespannten Wohnungsmarkt. Der Obmann forderte mit Nachdruck die gesetzliche Zweckwidmung der Wohnbauförderung. Die Beiträge der Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen in Höhe von einem Prozent der Lohnsumme müssten wieder gezielt für die Schaffung von leistbarem Wohnraum eingesetzt werden.

„Es geht nicht um Bürokratie, sondern um Gerechtigkeit“, so Gehbauer. Leistbarer Wohnraum sei kein Luxus, sondern ein Grundpfeiler für gesellschaftliche Stabilität und Generationengerechtigkeit. Besonders in Zeiten sinkender Investitionen brauche es gezielte Impulse – etwa durch Neubau und Sanierung – um nicht nur Wohnraum zu sichern, sondern auch die Bauwirtschaft zu stabilisieren.

Klarheit durch Daten: Die Basis für gezielte Maßnahmen

Ein zentrales Anliegen des neuen Vorstands ist die datenbasierte Planung: Gehbauer plädiert für eine fundierte Studie zum Bedarf an leistbarem Wohnraum in Österreich. Nur durch valide Daten könnten regionale Unterschiede erfasst, Maßnahmen zielgerichtet umgesetzt und bestehende Grundstücke – sowohl im Besitz der GBVs als auch in öffentlicher Hand – effektiv genutzt werden.

Der Vorschlag, ein entsprechendes Mobilisierungsprogramm ab 2027 zu starten, soll auch wirtschaftlich eine positive Signalwirkung entfalten.

Stickler bringt frischen Wind: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gleichstellung

Mit Isabella Stickler zieht eine profilierte Vordenkerin in die Führung der GBVs ein. Sie steht für eine moderne, lösungsorientierte Interessenvertretung – mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und soziale Verantwortung.

„Nicht mitlaufen – vorangehen“, lautet ihr programmatisches Motto. Als Obfrau der Alpenland und strategische Beraterin kennt sie die Herausforderungen der Branche aus erster Hand. Sie will den Verband als zukunftsorientierte Kraft positionieren, die den Wohnbau ökologisch, sozial und wirtschaftlich in Einklang bringt.

Verbandstag 2025: Weichenstellung in Wien

Mehr als 300 Gäste aus ganz Österreich kamen zum Verbandstag 2025 in Wien. Neben der Neuwahl standen Projektbesichtigungen, politische Diskussionen und die Verabschiedung verdienter Persönlichkeiten auf dem Programm. Der bisherige Obmann Dr. Klaus Baringer sowie weitere langjährige Funktionsträger wurden für ihr Engagement geehrt.

Ein Verband mit Verantwortung

Die 173 Mitglieder des GBV-Verbands verwalten über eine Million Wohnungen – rund 664.000 davon im eigenen Bestand. Sie arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern gemeinwohlorientiert. Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) bildet dafür den rechtlichen Rahmen.