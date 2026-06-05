Wie halte ich meine Wohnung im Sommer kühl? Was kann ich selber tun, welche Maßnahmen sind einfach und günstig? Wie hoch sind die Kosten und was kann gefördert werden? Wo gibt es in meiner näheren Umgebung Orte zum Abkühlen? Viele Fragen, auf die es auch die passenden Antworten gibt – und diese geben die Wohnexperten der Gebietsbetreuung Stadterneuerung beim GB* Wohntreff „Zuhause im Grätzl”.

Der nächste GB*Wohntreff findet unter zum Thema “Hitze in der Wohnung” am Donnerstag, 11. Juni von 16.30 bis 18 Uhr im GB*Stadtteilbüro im der Haberlgasse 76 (1160 Wien) statt. Im persönlichen Gespräch stehen ihnen Thomas Hochreiter, Arbeiter-Samariterbund Österreich und DI Florian Brand, Architekt und Auftragnehmer der GB* als Gesprächspartner zur Verfügung.

Der GB*Wohntreff ist kostenlos und offen für alle. Kommen Sie vorbei!

Alle weiteren Infos auf www.gbstern.at