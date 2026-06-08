Tag der Mediation: Gemeinsam für gute Nachbarschaft

Rund um den österreichweiten Tag der Mediation am 18. Juni lädt wohnpartner in mehreren Bezirken zu Veranstaltungen ein. Mit Theater, Beratung und Mitmachangeboten soll gezeigt werden, wie Konflikte konstruktiv gelöst und gute Nachbarschaften gestärkt werden können.

Konflikte gehören zum Alltag – auch im Gemeindebau. Der Tag der Mediation macht deshalb jedes Jahr auf die Bedeutung von Dialog, Verständigung und respektvollem Miteinander aufmerksam. wohnpartner bietet dazu in mehreren Bezirken kostenlose Informations- und Mitmachveranstaltungen an.

Bereits am 16. Juni steht im wohnpartner-Grätzl-Zentrum Wienerberg in Favoriten ein Mitmachtheater auf dem Programm. Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern werden typische Situationen aus dem nachbarschaftlichen Alltag aufgegriffen und verschiedene Lösungsansätze ausprobiert. Fachliche Begleitung soll dabei helfen, unterschiedliche Sichtweisen besser zu verstehen und Konflikte konstruktiv zu bearbeiten.

Forumtheater in der Leopoldstadt

Am 18. Juni lädt wohnpartner in der Wehlistraße in der Leopoldstadt zu einem Nachbarschaftsfest unter dem Motto „Willkommen in der Nachbarschaft!“ ein. Neben dem persönlichen Austausch steht ein Forumtheater im Mittelpunkt. Alltagssituationen aus dem Gemeindebau werden dabei szenisch dargestellt und gemeinsam mit dem Publikum weiterentwickelt. Ziel ist es, Perspektivenwechsel zu ermöglichen und Wege für ein gutes Zusammenleben aufzuzeigen.

Beratung in Meidling

Wer mehr über Mediation erfahren möchte, kann am 18. Juni die wohnpartner-Servicestelle in der Schönbrunner Straße besuchen. Dort erhalten Interessierte praktische Informationen zur Konfliktvermittlung sowie Einblicke in die Arbeit von Mediatorinnen und Mediatoren. Die Beratung richtet sich an Bewohnerinnen und Bewohner, die sich über Möglichkeiten eines konstruktiven Umgangs mit Konflikten informieren möchten.

Konflikttypen testen in der Donaustadt

Bereits am 17. Juni dreht sich am Rennbahnweg in der Donaustadt alles um die Frage: „Welcher Konflikttyp bin ich?“ Bei einem Speed-Test können Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Verhalten in herausfordernden Situationen kennenlernen. Ergänzend informiert wohnpartner über Mediation und gibt Anregungen für gelingende Gespräche im nachbarschaftlichen Alltag.

Gemeinsam Lösungen finden

Ob Theater, Beratung oder Selbsttest – alle Veranstaltungen verfolgen dasselbe Ziel: Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Gerade dort, wo unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinandertreffen, kann Mediation helfen, Missverständnisse frühzeitig zu klären und tragfähige Lösungen zu entwickeln. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag für ein respektvolles und lebendiges Zusammenleben in den Wiener Gemeindebauten.