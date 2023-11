Gemütliches Adventdorf im schönen Kaisermühlen

Ein Hoch auf die Pfadfindergruppe 46, die in der Vorweihnachtszeit ganz besonders engagiert ist. Am 2. Dezember geht‘s in Kaisermühlen gemütlich zu.

Ein Adventdorf lädt am 2. Dezember in Kaisermühlen zum Schlendern, Genießen und Mitmachen ein: vom Christkindl-Postamt, einer Kinder-Bastelstation bis hin zu Punsch, Keksen und anderen Köstlichkeiten ist hier alles dabei! Im Kirchenpark stellt die ansässige Pfadfindergruppe 46 große Zelte auf, damit die Besucher auch unabhängig von Wind und Wetter ihren vorweihnachtlichen Aufenthalt in vollsten Zügen genießen können. Die Tore werden – Achtung: nur an diesem Samstag, dem 2. Dezember! – um 10 Uhr geöffnet. Und zwar genau am Schüttauplatz 24 in der Donaustadt.

Halloween-Buffet

Diese Pfadfindergruppe ist übrigens ganz besonders engagiert: Zuletzt gab es ein spannendes Halloween-Buffet mit gruseligen Rice Crispie Treats, eiskalten Händchen und Geister-Oreos. Aber auch eine sommerliche Kolonnenaktion, bei der man gemeinsam mit anderen Gruppen aus „Transdanubien“ im Wasserpark sehr viel Spaß ­gehabt hatte.