Geschenke-Suche: Viele zieht‘s auf den Flohmarkt

Es muss nicht immer das neueste iPhone oder exquisite Parfüm unter dem Weihnachtsbaum liegen – auch sorgfältig ausgesuchte Geschenke vom Flohmarkt oder einem Altwarenhändler bereiten an Heiligabend große Freude.

Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk gibt es derzeit einen besonderen Run auf Flohmärkte und Altwarengeschäfte. Denn immer mehr Wiener:innen leben den Nachhaltigkeitsgedanken und wissen Second-Hand-Geschenke zu schätzen. Deshalb wird in der Vorweihnachtszeit gerne durch das vielfältige Angebot, das einem Flohmärkte bieten, gestöbert. „Die Wienerinnen und Wiener suchen vor allem Spielwaren, aber auch Mode, Haushaltwaren oder Keramik-Artikel. Besondere Schätze mit persönlicher Note, die sich als Weihnachtsgeschenk eigenen, etwa ein schöner Kerzenständer oder ein Set Kristallgläser, werden nachgefragt“, weiß Karl Heinz Kremser, Altwaren-Vorsitzender in der Wirtschaftskammer Wien.

Bewusst schenken

Weg vom Massenkonsum hin zum bewussten Shopping – das Kaufverhalten der Wiener:innen macht einen Wandel durch, wie die gesteigerten Besucherzahlen auf Flohmärkten und bei Tandlern zeigen. Hinzu kommt, dass in Zeiten von Teuerungen, Second-Hand-Ware keine nennenswerte Preiserhöhung verzeichnet. „Die bewusste Suche nach Waren aus zweiter Hand erlebt eine Renaissance. Dinge, die man vor 20 Jahren weggeschmissen hat, boomen heute. Viele Menschen sehnen sich nach den einfachen, schönen alten Dingen zurück, die sie bei uns finden. Es gibt definitiv einen Trend zur Second-Hand-Ware, weil sie günstiger ist, aber auch, weil viele Kunden nachhaltiger kaufen wollen“, erklärt Kremser die große Beliebtheit von Altwaren.

Wer also seine Liebsten heuer mit einem „gebrauchten“ Weihnachtsgeschenk überraschen möchte, der schaut auf einen von Wiens zahlreichen Flohmärkten: flohmarkt.at. Oder in die Geschäfte der 250 Wiener Altwarenhändler: altwaren-handel.at