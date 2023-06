Gewista: Out of Home-Award geht in die nächste Runde

Die Einreichphase für die begehrten Out of Home-Awards sind in vollem Gange. Bis zum 17. Juli 2023 können Marken, Media- und Kreativagenturen ihre spektakulärsten Out of Home-Kampagnen einreichen, die bei Gewista und deren Tochterunternehmen im Jahr 2022 gelaufen sind. Die digitalen Innovationen der letzten Jahre ebnen das Feld für eine neue Kategorie.

“Best Use of Digital Out of Home”

Nach zahlreichen Neuerungen im Gewista-Digital-Portfolio bekommen Kampagnen auf Digitalen City Lights oder Premium Screens eine neue Bühne. Zusätzliche Screens, programmatische Möglichkeiten und eine weltweit einzigartige Reichweitenstudie eröffnen das Feld für kreative Umsetzungen im Digitalbereich. Mit der Kategorie “Best Use of Digital Out of Home” gibt es erstmals die Möglichkeit, Kampagnen einzureichen, die digitale Außenwerbung auf innovative und effektive Weise nutzen.

Andrea Groh, Chief Sales Officer von Gewista, zeigt sich begeistert über den bevorstehenden Award: „Wir freuen uns sehr auf die diesjährigen Einreichungen und insbesondere auf die Kreativität und Vielfalt der digitalen Out of Home-Kampagnen. Mit dem Out of Home-Award möchten wir die besten Außenwerbekampagnen der österreichischen Werbe- und Kreativbranche würdigen und die herausragenden Leistungen hervorheben.“

Fachkundige Jury bewertet in zehn Kategorien

Eine aus Fachexpert:innen der Medien- und Kreativagenturen, Marketingleiter:innen und CEOs sowie Direktkund:innen bestehende Jury bewertet den Branchenpreis. Damit ist ein umfassender nationaler Überblick und Objektivität gewährleistet. Alle interessierten Kund:innen sowie Media- und Kreativagenturen sind eingeladen, ihre Arbeiten in den folgenden Kategorien einzureichen:

Retail

Fashion, Beauty & Pharma

Public Agendas & CSR

Automotive, Energy & Services

Finances & Telecommunication

Media, Tourism & Entertainment

Beverage

Food

Innovate

Best Use of Digital Out of Home

Im Rahmen der OOH Award Verleihung am 12. Oktober 2023 werden die Preise überreicht. Weitere Informationen und Einreichplattform: ooh-award.gewista.at