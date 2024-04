Grätzl-Experten geben kostenlose Gartel-Tipps!

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) informiert gratis zur Initiative „Garteln ums Eck“. Wer keinen Balkon oder Garten hat, kann eine Baumscheibenpatenschaft übernehmen und im öffentlichen Raum garteln. Erfahren Sie hier alle kommenden Beratungs-Termine.

Die GB* beraten in ihren Lokalen und bei Veranstaltungen vor Ort übers Jahr kostenlos zum Garteln in der Stadt. Die naturnahe Gestaltung von Baumscheiben steht dabei hoch im Kurs. „Je dichter das Netz an Lebensräumen ist, desto besser können Pflanzen und Bienen, Schmetterlinge und Co. ihre Bestände erhalten. Dazu leistet jeder Garten, jede blühende Baumscheibe einen wichtigen Beitrag“, weiß Alexandra Scheucher, Mitarbeiterin der Technischen Stadterneuerung.

Baumscheibenpatenschaft online beantragen

In Wien werden aktuell rund 1.800 Baumscheiben von Anrainern begrünt und gepflegt. Die Grün-Oasen sind nicht nur schön anzusehen, sie tragen auch zu klimafitten Grätzln bei. Wer eine Baumscheibe begrünen möchte, schließt mit der Stadt eine Gestaltungsvereinbarung ab, die auch online auf wien.gv.at beantragt werden kann. Die Stadtgärten prüfen, ob die gewählte Baumscheibe verfügbar ist, die GB* informiert den Antragsteller nach positivem Check und unterstützt fachlich. Alle Infos zum neuen Online-Service hier. Alternativ kann die Baumscheibenpatenschaft auch direkt bei der GB* abgeschlossen werden.

Kostenlose Tipps zum „Garteln ums Eck“

Das Garteln stärkt auch das Miteinander im Grätzl. Davon können viele Baumscheibengärtner berichten, so auch Alcan Salih und Frau Melanie, die sich gemeinsam um zwei Baumscheiben in der Ullmannstraße im 15. Bezirk kümmern. „Diese kleinen, nachbarschaftlichen Oasen sind sehr wertvoll, besonders in der Zeit, in der wir heute leben. Man kommt mit Menschen ins Gespräch, kann andere für das Thema sensibilisieren und vielleicht auch zum gemeinsamen Garteln motivieren“, erzählen die beiden. „Es beeindruckt mich sehr, wie viel Einsatz, Liebe und Energie die Wiener ins Garteln investieren“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál dazu. Alle Infos zum Stadtgarteln hier.

Die Termine für die Gartel-Beratungen