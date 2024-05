15. Bezirk: Frühlingsfest am Schwendermarkt

Am Samstag, den 4. Mai, findet in Rudolfsheim-Fünfhaus eine tolle Veranstaltung am Schwendermarkt statt. Beim großen Frühlingsfest warten Attraktionen wie der Jungpflanzenmarkt, großartige Live-Musik oder Straßenmal-Aktionen.

Das Fest startet um 10 Uhr und wird bis gegen 18 Uhr am Abend dauern. Es wird ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt geboten. Vorbeischauen lohnt sich in jedem Fall, es wird garantiert ein spaßiger Tag für alle!

Das Programm

Die Live-Unterhaltung startet um 12 Uhr mit der Popgruppe Law. Um 14 Uhr geht es nahtlos mit Rock und Blues von French Quarter Gentleme Rock weiter. Ab 16 Uhr gibt es Weltmusik vom Feinsten mit der Band De Hecknklescha. Am Markt selbst warten unter anderem die Nachbarschaftstafel und ein Jungpflanzenmarkt auf die Besucher. Für die Kleinsten gibt es Kinderschminken und Straßenmal-Aktionen. Weiters werden mit den Kindern Blumentöpfe gestaltet.