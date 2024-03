Haus des Meeres startet Artenschutz-Projekt

Süße Baby-Kraken im Haus des Meeres! Ein österreichweites Artenschutz-Projekt widmet sich der Aufzucht von Mexikanischen Vieraugenkraken, die in ihrem Heimatland bereits stark überfischt sind.

Eine exklusive Kooperation zwischen dem Haus des Meeres als Initiator, dem Tiergarten Schönbrunn und dem Haus der Natur in Salzburg macht dieses ambitionierte Projekt möglich. Die herzigen Baby-Kraken stammen ursprünglich aus einem Gelege, das von einer Zuchtstation in Mexiko kommt.

Keine Kraken mehr aus dem Meer!

Die Kost der Kraken besteht aus Krabben, Garnelen, Schnecken und Muscheln. Die drei Tierpflege-Teams müssen derzeit große Mengen an Nahrung zur Verfügung stellen, damit die Oktopoden schnell wachsen können. Ziel dieses Projekts ist es, die Tiere in den Zoos selbst zu züchten, so dass die Entnahme von Kraken aus der freien Wildbahn unnötig wird.