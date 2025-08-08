Das Wiener Bezirksblatt gratuliert unserem ,,Schneckerl‘‘ zum 70er!

Seit Ewigkeiten verbunden: WBB- und Buch-Autor Robert Sommer gratuliert dem ewigen Schneckerl mit Schmäh & Charme. Lesen Sie selbst …

Servus, du bist also der Neue!“ Mit diesen Worten begrüßte mich Herbert Prohaska im Frühling 1983 am Telefon, nachdem ich vom damaligen „Krone“-Sportchef Michael Kuhn beauftragt worden war, eine große Meisterstory über den österreichischen Star des AS Roma zu verfassen. Mich, den Frischling. Wir plauderten (für den Jungspatz) unvergessene 20 Minuten. Über seinen Triumph in der italienischen Hauptstadt. Und meine Pläne in der schwierigen Sportjournalisten-Branche.

Heute feiert der ewige „Schneckerl“ seinen 70. Geburtstag – und meine menschliche Hochachtung für unseren Jahrhundert-Fußballer ist noch immer dieselbe wie damals im Mai. Man findet bei seinem Charakter kein Haar in der Suppe: höflich, zuvorkommend, bescheiden, hilfsbereit und an Mitmenschen ernsthaft interessiert. „Wie geht’s dir mit deinen Büchern? Was macht dein FC Bayern?“, fragte Herbert schmunzelnd bei unserem letzten Treffen anlässlich der alljährlichen Fußballer-Feier von Niederösterreichs Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll in St. Pölten.

Ich gönne dem allseits beliebten Urwiener alles, buchstäblich alles Gute zu seinem Ehrentag – nur eines nicht: dass er der letzte Teamchef bleibt, der unsere Nationalmannschaft zu einer Fußball-WM geführt hat. Aber auch diesen Wunsch wird er mit mir als glü­hender Patriot teilen …