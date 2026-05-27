Besonders heuer: Das Festival fällt erstmals auf das erste Ferienwochenende und läutet damit offiziell den Wiener Sommer ein. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler sieht darin ein starkes Zeichen für kostenlose Kulturangebote im öffentlichen Raum: „Das Donauinselfest macht sichtbar, wofür Wien steht – Kultur für alle.“

Musik für alle Generationen

Auf 4,5 Kilometern Festivalgelände wartet auch 2026 wieder ein abwechslungsreiches Line-up. Auf der großen Festbühne stehen unter anderem My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann, KAMRAD und Nico Santos auf dem Programm. Fans von Rockmusik kommen bei Airbourne, Avatar und Feuerschwanz auf ihre Kosten, während Schlager- und Austropop-Fans etwa Jazz Gitti oder Matakustix erleben können.

Auch elektronische Beats dürfen nicht fehlen: Auf der Electronic Music Bühne sorgen Ely Oaks, David Puentez und Alle Farben für Festivalstimmung bis spät in die Nacht.

Inklusion als zentrales Thema

Der Festivalfreitag steht heuer ganz im Zeichen von Jugend und Inklusion. Direkt nach der Zeugnisverteilung startet auf der Festbühne das „Thorsteinn Einarsson für Alle – Das Inklusionskonzert presented by Magenta“. Ergänzt wird das Konzert durch Live-Gebärdensprachperformances und Übersetzungen in Österreichischer Gebärdensprache.

Auch die Zusammenarbeit mit den Special Olympics steht im Fokus. Rund 1.800 Athletinnen und Athleten sind heuer bei den Sommerspielen in Wien dabei und werden am Donauinselfest offiziell geehrt. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wird die Sportler:innen persönlich auf der Festbühne begrüßen.

Bühne frei für neue Talente

Seit Jahren gilt das Donauinselfest auch als Sprungbrett für heimische Nachwuchsmusiker:innen. Beim „Rock The Island Contest“ setzten sich heuer sechs Acts durch – allesamt mit weiblichem Lead. Bands und Künstlerinnen wie LELLA, emma oder BlackSunZet eröffnen die großen Bühnen des Festivals.

Für junge Künstlerinnen und Künstler sei das Festival oft die erste große Bühne überhaupt, betont Mel Merio vom Wiener Kultur Service. Gleichzeitig wolle man ein klares Zeichen für faire Bezahlung in der Kulturszene setzen.

Sport, Familie und Action auf der Insel

Neben Musik bietet das Donauinselfest auch tagsüber jede Menge Programm. Besucher:innen können sich bei Beachvolleyball, Basketball oder Yoga ausprobieren. Erstmals ist auch der ÖFB mit Mitmachstationen und einer Autogrammstunde der Frauen-Nationalmannschaft vertreten.

Für Familien gibt es wieder ein umfangreiches Kinderprogramm – von Kasperl und Kinderschminken bis zu den beliebten Auftritten von Robert Steiner und Rolf Rüdiger der Ratte. Auch der Edelstoff Designmarkt kehrt nach einjähriger Pause auf die Insel zurück.

Becherpfand für den guten Zweck

Bereits zum zweiten Mal kooperiert das Donauinselfest mit der Österreichischen Krebshilfe Wien. Wer seinen Becherpfand spendet, unterstützt die Kampagne „Sonne ohne Reue“, die über Sonnenschutz und Hautkrebsprävention informiert.