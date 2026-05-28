Ob spannende Wien-Storys, Freizeittipps oder kreative Beiträge: „HALLO“ richtet sich speziell an junge Leserinnen und Leser und verbindet Unterhaltung mit Wissenswertem rund um die Bundeshauptstadt. Ziel ist es, Kinder spielerisch fürs Lesen zu begeistern und ihnen gleichzeitig neue Seiten Wiens näherzubringen.

Erhältlich ist das Magazin kostenlos im Rathaus, bei WIENXTRA sowie auf Anfrage im echo medienhaus.

Klima-Ideen einreichen und tolle Preise gewinnen

Besonders spannend wird es beim großen Klima-Gewinnspiel: Kinder können ihre eigenen Ideen für ein besseres Klima in Wien auf der Plattform hallokids.wien hochladen und dabei attraktive Preise gewinnen.

Zu gewinnen gibt es unter anderem ein WOOM Bike, Tickets für die Tiger’s World im Auhof Center, Eintrittskarten für das Haus des Meeres sowie Bücherpreise.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden beim Kinderlesefest am 2. Juli im Wiener Rathaus bekanntgegeben. Weitere Informationen gibt es online auf hallokids.wien.