Hietzing: Die Altgasse schlüpft in ihr neues Kleid

Das nächste „Raus aus dem Asphalt“-Projekt der Stadt Wien startet in Hietzing. Die historische Altgasse wird umgestaltet: 18 Grünflächen, 19 schattenspende Bäume und Verkehrsberuhigung werden hier bis Ende 2024 errichtet.

Die Entsiegelungsoffensive der Stadt läuft weiter auf Hochtouren! Ganz nach dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ fällt auch in der historischen Altgasse im 13. Bezirk nun der Startschuss für eine klimafitte Neugestaltung. 19 neue schattenspendende Bäume, zusätzliche Begrünung und eine niveaugleich gepflasterte Begegnungszone verwandeln die etwa 320 Meter lange Gasse künftig in eine verkehrsberuhigte und begrünte Aufenthaltsoase.

Blech und Asphalt machen hier Platz für Bäume und Beete (UlLi Sima)

Schon bald lädt Hietzings älteste Gasse dann als charmante Begegnungszone zum Flanieren und Verweilen ein. Auch der beliebte samstägliche Bauernmarkt profitiert von der Aufwertung, auf die Besucher wartet nach der Neugestaltung ein Einkaufserlebnis in einem klimafitten Umfeld. Die Arbeiten zur Umgestaltung haben gerade begonnen.

„Blech und Asphalt machen hier Platz für Bäume und Beete. Das ist gut fürs Klima, gut für die Geschäfte und ein großer Zugewinn an Lebensqualität für die Hietzinger“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

„Die Altgasse wird im Zuge der Umgestaltung umfassend begrünt. Ganz besonders freut es mich auch, dass es gelungen ist einen Brunnen am Platz in der Altgasse zu berücksichtigen und somit einem Wunsch der Anrainerinnen und Anrainer nach einer Wasserfläche entsprechen zu können! Die neue Pflasterung wird den edlen Charakter der Altgasse nach der Fertigstellung hervorstreichen“, so Bezirksvorsteherin Silke Kobald anlässlich des Starts der Umgestaltungsarbeiten der Altgasse.

Etappenweise Umgestaltung

Durch die am Montag startenden Bauarbeiten des ersten Teiles zwischen Maxingstraße und Altgasse Höhe Hausnummer 3 startet ein weiteres Projekt der Stadt Wien zur Anpassung an den Klimawandel und zur Verbesserung des Mikroklimas. Die Arbeiten für die weiteren Bauabschnitte – bis zur Lainzer Straße – beginnen im Frühjahr 2024.

Der Umgestaltung vorausgegangen ist ein breit angelegter Bürgerbeteiligungsprozess mit Anrainern und Gewerbetreibenden. Viele der Wünsche und Anregungen konnten in das Gestaltungskonzept eingearbeitet werden. In Zukunft wird es viel Platz, Komfort und ein großes Plus an Sicherheit für Fußgänger geben. Dabei wird neben der Verkehrsberuhigung auch großer Wert auf Beschattung, Kühlung und Entsiegelung gelegt, um die Straße bestmöglich an das wärmer werdende Klima anzupassen.

Platz auf Augenhöhe

In der gesamten Altgasse wird die Straßenoberfläche niveaugleich ausgeführt und mit Granitsteinen gepflastert. Die starre Trennung von Fahrbahn und Gehbereichen wird damit aufgebrochen und dadurch viel Platz zum Schaufensterbummeln und Flanieren geschaffen sowie ein hoher Grad an Barrierefreiheit gewährleistet. Durch die Verordnung als Begegnungszone können alle Verkehrsteilnehmer die Straße gleichberechtigt nutzen. „Besonders freut mich an der Neugestaltung, dass die kleinen schmalen Gehsteige künftig wegfallen werden und sich alle Verkehrsteilnehmer auf einer ebenen Oberfläche begegnen werden. Das führt auch zur durchgängigen Barrierefreiheit“, freut sich Katharina Kainz, Klubobfrau der NEOS Hietzing.

In der Mitte des Platzbereichs, der bisher hauptsächlich Parkplatz und Kreisverkehr war, wird ein von zwei Linden gesäumter Brunnen errichtet. In diesem Zusammenhang hat Christopher Hetfleisch eine Bitte: „Einen großen Wunsch haben wir Grünen noch. Wir möchten, dass das Wasserelement von einem Hietzinger Künstler errichtet wird. Hierfür soll es eine offizielle Ausschreibung geben“.

Behinderungen so gering wie möglich

Die heuer stattfindenden Bauarbeiten konzentrieren sich auf den Bereich Altgasse Hausnummer 3 bis Maxingstraße. Der aktuelle Abschnitt wird für die Baudauer von Montag, 16. Oktober 2023 bis voraussichtlich 22. Dezember 2023 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

„Es ist das gemeinsame Ziel der Bezirkspolitik sowie der MA28/ Straßenbau und der beauftragten Baufirmen die Einschränkungen durch die Baustelle so gering wie möglich zu halten und vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes den ersten Baustellenabschnitt abzuschließen.“, so Bezirksvorsteherin Silke Kobald.

„Während der Bauphase wird es zu Einschränkungen kommen, da dürfen wir alle Hietzingerinnen und Hietzinger um Verständnis bitten.“, erklärt Katharina Mayer-Egerer, SPÖ Hietzing Klubvorsitzende.

Die Fasholdgasse wird als Einbahn von der Trauttmansdorffgasse in Richtung der Altgasse geführt. Die Umkehrung der bisherigen Einbahnregelung ist Bestandteil des Projekts Umgestaltung der Altgasse und wird nach Abschluss der Bauarbeiten beibehalten. Der Abschnitt der Altgasse von der Fasholdgasse Richtung Maxingstraße ist als Sackgasse bis zum Baustellenbereich befahrbar.