Neue Kinder-Ambulanz neben der Bezirksvorstehung!

Wie das Wiener Bezirksblatt exklusiv erfuhr, beherbergt das Gebäude neben der Bezirksvorstehung ab dem nächsten Jahr die neue kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz, die aus Hietzing übersiedelt.

Das Gebäude neben dem Penzinger Amtshaus auf der Hütteldorfer Straße am Gelände des Pflegewohnhauses bekommt eine fixe Bestimmung. Das kinder- und jugendpsychiatrische Ambulatorium der Psychosozialen Dienste (PSD) wird vom Krankenhaus Hietzing nach Baumgarten verlegt.

Bauarbeiten angelaufen

Die baulichen Maßnahmen sind in diesen Tagen angelaufen. „Die Übersiedelung ist ein ­weiterer Schritt, um die Ver­sorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen auszubauen“, so PSD-Koordinator Ewald ­Lochner, der auch ­Bezirks-Vize ist. „Psychische ­Erkrankungen können uns alle treffen. Umso wichtiger ist es, die Orte, an denen man professionelle Hilfe erhält, sichtbar zu machen“, ergänzt Bezirkschefin Michaela Schüchner. „Der neue Standort kann helfen, dass das Thema psychische Erkrankung allgemein im Bezirk offener angesprochen wird.“

13 bis 20 Uhr geöffnet

Übersiedelt wird gegen Ende des nächsten Jahres. Dann ist es möglich, „Kinder und Jugend­liche während der Behandlungsphase nicht vollständig aus ihrem Alltag zu reißen. Sie sollen zur Schule gehen können, daher wird es Öffnungszeiten von 13 bis 20 Uhr geben“, ­betont Ewald Lochner.