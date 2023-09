Im Kindermuseum wird der Herbst schön und schaurig

Zu Halloween wird es gruselig

Zu Halloween wird es – ein klein wenig – gruselig in den kaiserlichen Räumen. Am 28. und 29. Oktober können kleine Besucher an einer spannenden Gruselrätselrallye teilnehmen. Diese Rallye führt durch verschiedene Stationen im Museum, wo es Rätsel zu lösen und schaurige Geheimnisse aus der Geschichte der Schlossbewohner aufzudecken gibt. Beim Monsterfüttern sind Mut und Zielgenauigkeit gefragt. Es gilt Futterbälle in die Münder der gefräßigen Monster zu werfen und dabei seine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.