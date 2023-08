In Atzgersdorf werden aus Nachbarn Freunde

Liesing ist in den letzten Jahren gewachsen. Viele neue Menschen sind hinzugezogen. Nun ist der perfekte Zeitpunkt diese auch kennenzulernen. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) sorgt dafür, dass aus Nachbarn Freunde werden. In Wiens Stadtentwicklungsgebieten ist das Ziel klar: Lebenswerte Stadtteile für alle zu schaffen, die hier wohnen und arbeiten. Dazu braucht es auch funktionierende Nachbarschaften. So auch in Atzgersdorf. Aus diesem Grund lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung regelmässig zu Events, die diesen Gedanken unterstreichen. So auch am 12. September von 17 bis 19 Uhr zum Stadtteil-Stammtisch auf den Gustav-Holzmann-Platz im Carré Atzgersdorf in Liesing. Unter dem Motto „Reden wir übers Grätzel“ wird man beim „Stadtteil-Stammtisch“ über neueste Entwicklungen im Stadtteil informiert und kann sich mit Nachbarn darüber austauschen. In ungezwungener Atmosphäre wird über die Themen die beschäftigen geredet. Für Getränke und Knabbereien ist ebenfalls gesorgt. Die Tür steht offen und jeder ist ohne Anmeldung willkommen. Einfach vorbeischauen. Über den Dächern Am 20. September lädt die GB* alle Interessierten dazu ein, den 23. Bezirk aus ungewohnter Perspektive zu erleben – beim Stadtteil-Spaziergang „Liesing von oben“. Bei einem Spaziergang auf den Dächern in Liesing genießt man gemeinsam einzigartige Ein- und Ausblicke. Der Stadtteil-Spaziergang im Rahmen des Formats „Treffpunkt Nachbarschaft“ lädt zum Entdecken und Kennenlernen ein. Stadtteil-Spaziergang „Liesing von oben“ MI, 20. September 2023, Start: 16 Uhr Treffpunkt: Anton Baumgartner Straße, Bushaltestelle „Mühlbreiten“ (60A, 64A, 66A), 1230 Wien Bitte um Anmeldung unter sued@gbstern.at oder telefonisch unter 0676/8118 64 136. Die Teilnahme ist kostenlos.